मध्य प्रदेश में एक और भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है. 19 नवंबर को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. ये परीक्षा जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस की थी. इससे पहले बॉटनी की परीक्षा को भी निरस्त किया गया था, जिसके बाद अब तीनों विषयों के लिए नई तारीख का ऐलान किया जाएगा. बताया गया है कि 2024 भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने के चलते ये फैसला लिया गया. फिलहाल अभ्यर्थियों को परीक्षा की नई तारीखों का इंतजार है.

इतने पदों पर होनी थी भर्ती

MPPSC की 2025 भर्ती के तहत कुल 19 अलग-अलग विषयों में 1249 पदों पर नियुक्ति होनी है. कंप्यूटर साइंस में 85, जूलॉजी में 169 और बॉटनी में 125 पद हैं. इनके लिए अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब अचानक इसे स्थगित कर दिया गया है. फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि नई तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा. फिलहाल अभ्यर्थियों को इसके लिए इंतजार करना होगा. MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे लेकर जानकारी ले सकते हैं.