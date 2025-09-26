विज्ञापन

MPESB MP Teacher Result: एमपी प्राइमरी स्कूल टीचर रिजल्ट जारी, 9,882 पदों पर शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती

MPESB MP Teacher Result: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने मध्य और प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है.

नई दिल्ली:

MPESB MP Teacher Result: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB ) ने मध्य और प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर चेक कर लें. रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो चुका है, इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लिंक पर जाकर मांगी गई जानकारी दर्ज कर अपना परिणाम देख सकते हैं. यह परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य  विभाग के अंतर्गत कुल 9,882 पदों पर शिक्षकों की डायरेक्ट भर्ती के लिए हुई थी.

इस दिन हुई थी परीक्षा

इस परीक्षा का आयोजन  20 से 29 अप्रैल एमपी के 11 शहरों में हुआ था. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन में किया गया था. रिजल्ट जारी होने में काफी देरी हुई है, उम्मीदवार रिजल्ट जारी न करने को लेकर नाराज थे. आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद परिणाम घोषित हो गया है. इस परीक्षा में जो पास हो चुके हैं उन्हें अब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

MPESB MP Teacher Result: ऐसे करें चेक

MPESB  की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

पेज पर आपको 'Result - Middle and Primary School Teacher Selection Test - 2024' पर क्लिक करें.

इसके बाद अब मांगी गई जानकारी दर्ज करें.

इसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा.

