Bihar Police कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीखों का हुआ ऐलान, तैयारी कर लें तेज

CSBC Bihar Police Constable Physical Test 2025 Date: बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए होने वाले फेज टू एग्जाम यानी फिजिकल टेस्ट के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. जो उम्मीदवार इस पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हो चुके हैं वे सेकेंड फेज में शामिल होने के पात्र होंगे. दूसरे चरण की शारीरिक जांच परीक्षा दिसंबर 2025 में होगी. इसके अलावा सिपाही के 4361 पदों पर बहाली की लिखित परीक्षा भी दिसंबर 2025 में होगी. बिहार पुलिस भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है. सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16 जुलाई से छह अगस्त तक छह चरणों आयोजित की गई थी.

दिसंबर में होने वाली फिजिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवार अपनी तैयारी तेज कर लें. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार सेकेंड फेज में आने को लेकर जो भी जरूरी जानकारी जान लें. ताकि लास्ट मोमेंट पर आपको कोई दिक्कत न हो. चालक सिपाही की लिखित परीक्षा का आयोजन भी दिसंबर में ही किए जाने की बात कही गई है.

Bihar Police Constable Bharti 2025: इतने पदों पर होगी बहाली

बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए 19838 पदों पर भर्ती होगी. इसमें से कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए 4361 पद तय की गई है. इसमें से 1772 पद अनारक्षित, 436 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 632 पद अनुसूचित जाति, 24 पद अनुसूचित जनजाति, 757 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 492 पद पिछड़ा वर्ग और 248 पद पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

लंबाई कितनी होनी चाहिए

अनारक्षित (जनरल) और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर.

अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष के लिए न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पुरूषों के लिए न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर

सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम 155 सेन्टीमीटर

सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए)

अनारक्षित (सामान्य) / पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए.

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)

(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की मेजरमेंट में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर

(फुलाने के बाद सीना की मेजरमेंट में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)

वजन कितना होना चाहिए

सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलो ग्राम होना चाहिए.

ये भी पढ़ें-Bihar Teacher Vacancy 2025: बीपीएससी TRE-4 परीक्षा की डेट आ गई, जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन