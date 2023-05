CRPF Recruitment 2023: आज से सीआरपीएफ भर्ती के लिए आवेदन शुरू, SI और ASI पदों पर भर्ती के लिए ऐसे भर सकेंगे फॉर्म 

CRPF Recruitment 2023: Sarkari Naukri: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने हाल ही में एसआई और एएसआई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक सीआरपीएफ ने सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है. जो भी उम्मीदवार सीआरपीएफ में भर्ती होने की सोच रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in के माध्यम से सीआरपीएफ भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सीआरपीएफ में एसआई और एएसआई भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 21 मई तक भरे जाएंगे. CRPF Recruitment 2023 ke liye link

CRPF Recruitment 2023 नोटिफिकेशन यहां देखें

CRPF Recruitment 2023: भर्ती की डिटेल

सब-इंस्पेक्टर (आरओ): 19 पद

सब-इंस्पेक्टर (क्रिप्टो): 07 पद

उप-निरीक्षक (तकनीकी): 05 पद

सब-इंस्पेक्टर (सिविल) (पुरुष): 20 पद

सहायक उप-निरीक्षक (तकनीकी): 146 पद

सहायक उप-निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन): 15 पद

CRPF Recruitment 2023: कितनी उम्र चाहिए

सीआरपीएफ में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए. सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 30 साल होनी चाहिए.

CRPF Recruitment 2023: कितना देना होगा एप्लीकेशन फीस

सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 200 रुपये जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा. एससी, एसटी, पूर्व सैनिकों और महिला वर्ग के उम्मीदवारों को सीआरपीएफ भर्ती के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं दोने होगा.

CRPF Recruitment 2023: सीआरपीएफ में कैसे होगा सिलेक्शन

सीआरपीएफ भर्ती 2023 के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)/ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट देना होगा.

CRPF Recruitment 2023: महत्वपूर्ण तिथियां

सीआरपीएफ भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरूः 1 मई 2023 से

सीआरपीएफ भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः 21 मई 2023 तक

सीआरपीएफ भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षाः 24 और 25 जून 2023 को

सीआरपीएफ भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन | How to apply for CRPF Recruitment 2023

1.सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएं.

2.होमपेज पर रिक्रूटमेंट डिटेल के तहत Recruitment for the post of Group “B” and “C” non ministerial, non gazetted, combatised Signal staff in CRPF लिंक पर क्लिक कर भर्ती नोटिफिकेशन को पढ़ें.

4. इसके बाद Click here for applying to the post of Signal staff लिंक पर क्लिक करें.

5.इसके बाद रजिस्टर लिंक पर जाएं और पंजीकरण पूरा करें.

6.अब पोस्ट चुनें और आवेदन पत्र भरें.

7.डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर शुल्क का भुगतान करने के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगा.