यूपी पुलिस की तरह क्या अग्निवीर भर्ती के लिए भी बढ़ाई जाएगी आयुसीमा? जानें क्यों उठ रही है मांग

Agniveer Bharti Age Limit: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मांग उठी थी की इसमें आयुसीमा को बढ़ाया जाए, जिसके बाद सरकार ने ऐज लिमिट तीन साल बढ़ा दी थी. अब अग्निवीर भर्ती को लेकर भी ऐसी ही मांग उठ रही है.

यूपी पुलिस की तरह क्या अग्निवीर भर्ती के लिए भी बढ़ाई जाएगी आयुसीमा? जानें क्यों उठ रही है मांग
अग्निवीर भर्ती में आयुसीमा में छूट की मांग

Agniveer Bharti Age Limit: भारतीय सेना में शामिल होने का सपना हजारों युवा देखते हैं, यही वजह है कि उन्हें भर्ती नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार रहता है. हालांकि कई ऐसा युवा भी हैं, जो भर्ती के इंतजार में ओवर ऐज हो चुके हैं. यानी ये युवा अब अग्निवीर भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ युवा और टीचर्स मिलकर लगातार कैंपेन चला रहे हैं. इसमें उनकी मांग है कि अग्निवीर भर्ती में आयुसीमा को कम से कम दो साल बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उन युवाओं को भी मौका मिलेगा, जो तय उम्र को पार कर चुके हैं. इससे पहले ऐसे है कैंपेन यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती और हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए भी हुए थे. 

क्या है युवाओं की मांग?

सोशल मीडिया और सबसे ज्यादा एक्स (ट्विटर) पर युवा इस कैंपेन को चला रहे हैं. इसमें उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के कारण हजारों मेहनती युवाओं की उम्र निकल गई है, ऐसे में उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए. युवाओं की मांग है कि अग्निवीर भर्ती की आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए. सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा जा रहा है कि जिन युवाओं ने अग्निवीर भर्ती के लिए कई सालों की मेहनत की है, वो अब आयुसीमा कम होने के चलते बाहर हो चुके हैं.  ऐसे योग्य उम्मीदवारों की संख्या हजारों में है. 

कितनी है आयुसीमा?

अग्निवीर भर्ती के लिए आयुसीमा की बात करें तो इसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं. अब इसी आयुसीमा को 21 से बढ़ाकर 23 करने की मांग हो रही है. इस भर्ती के लिए पहले रैली में शामिल होकर फिजिकल टेस्ट देना होता है, इसके बाद एक रिटर्न एग्जाम और मेडिकल टेस्ट होता है. पास होने वाले उम्मीदवारों का आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर ज्वाइनिंग लेटर आता है. 

क्या पहले ऐसा हुआ है?

अग्निवीर भर्ती परीक्षा में आयुसीमा बढ़ाने की मांग पहली बार नहीं उठ रही है. इससे पहले भी तमाम भर्तियों से पहले युवाओं ने ऐसे कैंपेन चलाए हैं. वहीं भारत सरकार की तरफ से आयुसीमा को बढ़ाया भी जाता है. कुछ साल पहले अग्निवीर भर्ती के लिए आयुसीमा को बढ़ाकर 23 साल किया गया था, हालांकि ये वन टाइम रिलेक्सेशन था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि दो साल से भर्ती नहीं होने के चलते कई युवाओं की उम्र ज्यादा हो चुकी है, ऐसे में उन्हें अग्निवीर बनने का मौका दिया जा रहा है. अब एक बार फिर युवा आयुसीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि सरकार पहले की तरह उन्हें इस बार भी राहत देगी. 

