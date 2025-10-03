लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए इस एक्टर का 7 साल का बेटा करता है पापा के नाम का इस्तेमाल, पढ़ें गजब किस्सा

हॉलीवुड एक्टर जॉन स्टैमोस ने बताया है कि उनका सात साल का बेटा बिली अपने पिता की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल लड़कियों को इम्प्रैस करने के लिए कर रहा है. एक्टर ने कहा कि उनका बेटा लड़कियों को रिझाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करता है. 'फीमेल फर्स्ट यूके' की रिपोर्ट के अनुसार, 62 वर्षीय अभिनेता एबीसी सिटकॉम 'फुल हाउस' में जेसी कैट्सोपोलिस की भूमिका के लिए जाने जाते हैं और बाद में नेटफ्लिक्स के 'फुलर हाउस' में भी उन्होंने यही भूमिका निभाई.

एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उनका बेटा अपने नए स्कूल की लड़कियों का दिल जीतने के लिए उनका नाम ले रहा है. जॉन स्टैमोस, जिनकी अभिनेत्री पत्नी कैटलिन मैकह्यू के साथ बिली है,. उन्होंने ई न्यूज को बताया, "उसने कहा, 'पापा, हमें अपनी सारी बातें लिखनी होंगी'. उसके बगल वाली लड़की ने 'फुलर हाउस' लिख दिया." बिली ने जल्द ही लड़की को शो में उसके पिता की भूमिका के बारे में बताया. उसने कहा, "तुम्हें पता है, ये मेरे पापा हैं. मेरे पिताजी उस शो में हैं. और वो अंकल जेसी का किरदार निभाते हैं." एक्ट्रेस ने बताया, "वो लड़कियों के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।"

'फीमेल फर्स्ट यूके' के अनुसार, एक्टर ने आगे स्वीकार किया कि उनके बेटे को अपने पिता का "मजाक" उड़ाने के लिए सिटकॉम के कैचफ्रेज़ इस्तेमाल करना पसंद है. उन्होंने आउटलेट को बताया, "वो फुल हाउस देखते हैं, लेकिन वो मेरा मज़ाक उड़ाने के लिए देखते हैं. क्योंकि मैं कहूँगा, 'जाओ अपने लेगो दूर रखो'". उन्होंने मिशेल टैनर (मैरी-केट और एशले ऑलसेन द्वारा अभिनीत) की मशहूर लाइन, "तुम समझ गए, यार" के साथ जवाब दिया. जॉन स्टैमोस ने मज़ाक करते हुए कहा, "वो मेरे साथ कैचफ्रेज की नकल कर रहे हैं. लेकिन मजाक उड़ा रहे हैं." ऐसा नहीं है कि यह कोई कूल या कुछ और है.” बिली अपने पिता के सबसे बड़े आलोचक हैं.

लॉस एंजिल्स में होने वाले अपकमिंग नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस कॉन्सर्ट में अपने पिता द्वारा लॉक की भूमिका के लिए अभ्यास करने पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए, उन्होंने कहा, "मैं हॉलीवुड बाउल में नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस कर रहा हूं, और मैं बस बोल सीखने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने कहा, 'पापा, इसके साथ एक तस्वीर लगा दो.' "मैंने कहा, 'चुप रहो'. हम कल रात कार में गा रहे थे, और उन्होंने कहा, 'तुम एक अलग आवाज में गाना गाओगे, है ना?' तुम एक ऊंची, ज़्यादा विशिष्ट आवाज़ में गाना गाओगे?'"