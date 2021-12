Spider Man No Way Home Box Office: फिल्म ने पहले दिन की इतने करोड़ की कमाई, जल्द पार करेगी 100 करोड़ का आंकड़ा

भारत में सर्वाधिक कमाई करने वाली हॉलीवुड की इन टॉप 10 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी Spider-Man: No Way Home

पहले दिन दमदार शुरूआत

बता दें कि 'एवेंजर एंड गेम' (Avengers Endgame) ने रिलीज होते ही पहले दिन 53 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं 'स्पाइडर मैन नो वे होम' (Spider Man No Way Home) का 32 से 34.50 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है. फिल्म की दमदार शुरुआत को देखकर कहा जा सकता है कि Spider Man No Way Home इस हफ्ते 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

स्पाइडरमैन के पहले और दूसरे पार्ट का इतना था कलेक्शन

आपको बता दें कि 'स्पाइडरमैन होमकमिंग' (Spider Man Homecoming) जो साल 2017 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने पहले हफ्ते 117 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. वहीं साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'स्पाइडर मैन फॉर फ्रॉम होम' (Spider Man For Home) ने 92 मिलियन डॉलर का बिजनेस बनाया था. इसी के साथ ही अब देखना ये होगा कि स्पाइडर मैन नो वे होम (Spider Man No Way Home) के पहले हफ्ते का कलेक्शन कितना होने वाला है.