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Black Panther 3: 'ब्लैक पैंथर 3' में कौन निभाएगा ब्लैक पैंथर का किरदार? पढ़ें फिल्म से जुड़ी डिटेल्स

शनिवार को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में मार्वल स्टूडियोज के पैनल के दौरान केविन फीगे और डायरेक्टर रयान कूगलर ने घोषणा की कि यह सीक्वल फिल्म 70mm में शूट की जाएगी और 15 दिसंबर, 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Black Panther 3: 'ब्लैक पैंथर 3' में कौन निभाएगा ब्लैक पैंथर का किरदार? पढ़ें फिल्म से जुड़ी डिटेल्स
'ब्लैक पैंथर 3' में कौन निभाएगा ब्लैक पैंथर का किरदार?
नई दिल्ली:

शनिवार को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में मार्वल स्टूडियोज के पैनल के दौरान केविन फीगे और डायरेक्टर रयान कूगलर ने घोषणा की कि यह सीक्वल फिल्म  15 दिसंबर, 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. दोनों ने यह भी बताया कि डेविड जॉनसन, टी'चाला (जिसे 2018 की ओरिजिनल फिल्म में दिवंगत चैडविक बोसमैन ने निभाया था) के बेटे के बड़े होने पर उसका किरदार निभाएंगे. स्टेज से जॉनसन ने कहा, "इस शानदार परिवार का हिस्सा बनने का सम्मान, सौभाग्य और आशीर्वाद मिलने के लिए धन्यवाद." दर्शकों ने चिल्लाकर और चीयर करके उनका स्वागत किया और कुछ लोग 'वाकांडा' के नारे भी लगाने लगे. वह इस फिल्म में ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाएंगे.

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'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' का अंत इस खुलासे के साथ हुआ था कि बोसमैन के टी'चाला का लुपिता न्योंगो की नाकिया के साथ एक छोटा बेटा था. यह मार्वल है, इसलिए हो सकता है कि सीक्वल में उसे बड़ा दिखाने के लिए समय में आगे बढ़ने (टाइम जंप) या अन्य कारकों का इस्तेमाल किया जाए. यह फिल्म अगले साल आने वाली 'एवेंजर्स: सीक्रेट वॉर्स' के बाद आएगी और संभवतः बड़े MCU पर असर डालेगी. ब्लैक पैंथर फिल्म फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2018 की फिल्म से हुई थी, जिसमें बोसमैन ने टी'चाला की भूमिका निभाई थी. माइकल बी. जॉर्डन, लुपिता न्योंगो, डनाई गुरिरा, मार्टिन फ्रीमैन, डैनियल कलुया, लेटिशिया राइट, विंस्टन ड्यूक और एंजेला बैसेट जैसी कास्ट वाली यह फिल्म जबरदस्त हिट रही थी.

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इसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1.3 बिलियन डॉलर की कमाई की और बेस्ट पिक्चर के लिए एकेडमी अवॉर्ड नॉमिनेशन पाने वाली पहली सुपरहीरो फिल्म बनी. 2020 में कोलन कैंसर से जूझते हुए हुई मौत से पहले, बोसमैन एक प्लान की गई सीक्वल फिल्म में अपनी मुख्य भूमिका फिर से निभाने वाले थे. सीक्वल, 'वाकांडा फॉरएवर', 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $850 मिलियन से ज्यादा की कमाई की. इसे पांच नॉमिनेशन में से एक ऑस्कर मिला, और बैसेट मार्वल फ़िल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए एकेडमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली कलाकार बनीं.
 

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