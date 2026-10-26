यमुनोत्री और केदारनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, देखिए Video

Snowfall in Yamunotri: उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली. इससे मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह बढ़ गया. वहीं, तापमान में गिरावट के बीच केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई. इसके साथ ही चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है.

तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

यमुनोत्री में बारिश-बर्फबारी और केदारनाथ में हिमपात को देखते हुए मंदिर समिति के एक सदस्य ने तीर्थयात्रियों को जरूरी दवाइयां साथ रखने और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. श्री केदारनाथ-बदरीनाथ मंदिर समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य विनीत पोस्ती ने यात्रियों से सभी आवश्यक दवाइयां अपने साथ रखने और मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की अपील की.

बर्फबारी का नजारा देख रोमांचित हुए श्रद्धालु

यमुनोत्री में बर्फबारी होते देख तीर्थयात्री रोमांचित हो उठे हैं. मां यमुना के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने आसमान से गिरती बर्फ के बीच प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया और इस यादगार पल को अपने कैमरों में भी कैद किया.

पहली बार बर्फबारी देखने वालों में दिखी खास खुशी

पंच पंडा समिति के सचिव गिरीश उनियाल ने PTI को बताया कि मौसम की पहली बर्फबारी से तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह देखा गया. उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों के लिए इतने करीब से बर्फबारी देखने का यह पहला अवसर था और वे इसे देखकर बेहद खुश थे.'

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कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जताया था. ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के अंतिम चरण में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से यमुनोत्री धाम में फिर से चहल-पहल लौट आई है. इससे स्थानीय कारोबारियों को भी राहत और नई उम्मीद मिली है, क्योंकि उनकी आजीविका काफी हद तक तीर्थयात्रा पर निर्भर करती है.

एक दिन में पहुंचे 6,000 से ज्यादा श्रद्धालु

शनिवार को कम से कम 6,000 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए यमुनोत्री धाम पहुंचे. यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु ग्रीष्मकालीन तीर्थयात्रा के अंतिम चरण में धाम पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा, 'श्रद्धालुओं की इस आमद से न केवल धाम में रौनक बढ़ी है, बल्कि चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों को भी लाभ हुआ है.'

11 नवंबर को बंद होंगे यमुनोत्री के कपाट

सुनील उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री धाम के कपाट छह महीने के शीतकालीन प्रवास के लिए 11 नवंबर को भाई दूज के शुभ अवसर पर बंद कर दिए जाएंगे. सर्दियों के दौरान श्रद्धालु खरसाली स्थित यमुना मंदिर में मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे.

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