हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का खास महत्व माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ भगवद्गीता का पाठ भी किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में सही कर्म और धर्म का रास्ता समझने की प्रेरणा मिलती है. यही वजह है कि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है. इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 20 दिसंबर 2026 रविवार को रखा जाएगा.

मोक्षदा एकादशी पर गीता पाठ क्यों किया जाता है?

आध्यात्मिक साधक और ज्योतिष मार्गदर्शक के अनुसार, मोक्षदा एकादशी केवल व्रत और उपवास तक सीमित नहीं है बल्कि यह मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का अवसर भी है. मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश दिया था. इसलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है. गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, भक्ति और जीवन के उद्देश्य का महत्व समझाया था. ऐसे में मोक्षदा एकादशी पर गीता पढ़ना या उसके उपदेश सुनना आध्यात्मिक दृष्टि से खास माना जाता है. धार्मिक विश्वास है कि इस दिन व्रत, पूजा और गीता पाठ करने से व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है.

मोक्षदा एकादशी का क्या है धार्मिक महत्व

मोक्षदा एकादशी का नाम ही मोक्ष से जुड़ा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है. इसे पितरों की शांति और उनके कल्याण से जोड़कर भी देखा जाता है. आध्यात्मिक साधक के अनुसार, एकादशी का व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और मन को भगवान की भक्तिि में लगाने का माध्यम है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है.

मोक्षदा एकादशी 2026 की तिथि और शुभ समय

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 20 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा. दिल्ली के लिए एकादशी तिथिि और पारण का समय इस प्रकार है.

एकादशी तिथि शुरू: 19 दिसंबर 2026, रात 10:09 बजे

एकादशी तिथि समाप्त: 20 दिसंबर 2026, रात 8:14 बजे

व्रत पारण: 21 दिसंबर 2026 सुबह 7:10 बजे से 9:13 बजे तक

अलग-अलग पंचांग और वैष्णव परंपराओं में पारण के समय में अंतर हो सकता है. इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुुसार समय जरूर देख लें.

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मोक्षदा एकादशी पर क्या करना चाहिए?

इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें. श्रद्धा के अनुसार फलाहार या उपवास रख सकते हैं. पूजा के दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और भगवद्गीता के अध्यायों का पाठ करें. अगर पूरा पाठ करना संभव न हो तो गीता के कुछ श्लोक पढ़कर उनका अर्थ समझने की कोशिश करें. आध्यात्मिक साधक के अनुसार, इस दिन केवल पूजा-पाठ करना ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार और कर्मों में सुधार का संकल्प लेना भी जरूरी है. गीता का संदेश भी यही है कि मनुष्य को फल की चिंता कििए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए. यही मोक्षदा एकाादशी की साधना का प्रमुख भाव माना जाता है.

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