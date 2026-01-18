विज्ञापन

UPSC क्रैक करने के बाद ही की शादी, किसी ‘फेयरी टेल’ से कम नहीं है IAS चर्चित गौर और IFS आरुषि की लव स्टोरी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली आरुषि मिश्रा और राजस्थान के कोटा के रहने वाले चर्चित गौड़ ने जेईई मेन परीक्षा की तैयारी एक साथ की. एग्जाम की तैयारी करते हुए इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था की आगे जाकर ये शादी करेंगे.

चर्चित गौड़ ने 96 ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल की.

आईएएस अधिकारी चर्चित गौड़ और आईएफएस अधिकारी आरुषि मिश्रा की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों अधिकारियों की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर पर हुई थी. यहां दोनों अच्छे दोस्त बने और दोनों ने कई महीनों तक एक साथ पढ़ाई की. इस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. लेकिन दोनों ने शादी से पहले अपने सपनों को सच करना चुना. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली आरुषि मिश्रा और राजस्थान के कोटा के रहने वाले चर्चित गौड़ ने जेईई मेन परीक्षा की तैयारी एक साथ की. एग्जाम की तैयारी करते हुए इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था की आगे जाकर ये शादी करेंगे.

कोचिंग के बाद दोनों ने JEE एग्जाम दिया और इसे अच्छे अंक से पास भी किया. ​चर्चित का दाखिला आईआईटी दिल्ली में हो गया. वही आरुषि को आईआईटी रुड़की में दाखिला मिला.

AIR 96 रैंक हासिल की

दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इस दौरान ही चर्चित गौड़ ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. चर्चित गौड़ ने अपने पहले प्रयास में ही परीक्षा पास कर ली. चर्चित गौड़ ने 96 ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल की. वहीं आरुषि मिश्रा ने 2018 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम (IFoS) में दूसरी रैंक हासिल की. इतना ही नहीं आरुषि ने AIR 229 के साथ UPSC एग्जाम भी पास किया था. उन्हें IRS पोस्ट मिली थी.

साल 2021 में की शादी

दोनों ने अपने सपने हासिल करने के बाद अपने परिवार वालों से शादी की बात की. परिवार वाले दोनों बच्चों की शादी करवाने के लिए राजी हो गए. साल 2021 में दोनों ने धूमधाम से शादी की और आज ये पावरफुल कपल के रूप में देखे जाते हैं. 

UPSC Love Story, IAS Love Story, Love Story Gaur And Aarushi
