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यूपी में 13 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान, PET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

UP PET Exam 2026: उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारी भर्तियों के लिए जरूरी परीक्षा प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) का आयोजन हो रहा है. तमाम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है.

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यूपी में 13 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान, PET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
UP PET परीक्षा के लिए रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेन

उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (UP PET) में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस परीक्षा के लिए कुल 13 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में किसी भी उम्मीदवार को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं. त्योहारों के मौके पर ट्रेनों में पहले से ही काफी भीड़भाड़ है, ऐसे में रेलवे की तरफ से यूपी के अभ्यर्थियों के लिए ये कदम उठाया गया है. सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई है. 

एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 

यूपी पीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक लाख से भी ज्यादा है. 25 अक्टूबर से इस परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है. परीक्षा 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को भी होगी, ऐसे में ये तमाम अभ्यर्थी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर रहे हैं. इसके लिए सबसे ज्यादा ट्रेनों का सहारा लिया जाता है. ऐसे में आवाजाही की समस्या को कम करने के लिए रेलवे ने 13 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. 

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