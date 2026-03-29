UGC Fake University: UGC ने राजस्थान के इस इंस्टीट्यूट को घोषित किया 'फर्जी यूनिवर्सिटी', भूलकर भी न लें दाखिला

अगर आप राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, अलवर दाखिले लेने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राजस्थान स्थित इस संस्थान को अपनी 'फर्जी विश्वविद्यालयों' की सूची में शामिल कर लिया है. राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट UGC द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और इसे कोई भी स्नातक (UG) या स्नातकोत्तर (PG) डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है. UGC के संज्ञान में आया था कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मानसा चौक, भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान), UGC अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए डिग्रियां प्रदान कर रहा था. जिसके बाद UGC ने इसका नाम फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर लिया है.

UGC की और से जारी किए गए एक नोटिस में कहा गया कि यह सूचित किया जाता है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जिला अलवर (राजस्थान), न तो UGC अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के तहत और न ही धारा 3 के तहत UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है. इसलिए, इसे कोई भी UG/PG डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है. इस संस्थान द्वारा अब तक प्रदान की गई कोई भी डिग्री उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरी के उद्देश्यों के लिए मान्य नहीं है." इस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई डिग्रियां उच्च शिक्षा या सरकारी रोज़गार के लिए मान्य नहीं हैं. आयोग ने छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को ऐसे संस्थानों में दाखिला न लेने की सलाह दी है.

देश में चल रहे फर्जी इंस्टीट्यूट के नाम