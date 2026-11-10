MBA Admissions 2027: महाराष्ट्र के ये हैं टॉप 9 बिजनेस स्कूल, NIRF रैंकिंग में मिली है खास जगह, देखें लिस्ट

Top MBA colleges in Maharashtra : अगर आप देश के इस आर्थिक और औद्योगिक हब से MBA करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की NIRF रैंकिंग के बेसिस पर राज्य के बेस्ट कॉलेजों का सिलेक्शन कर सकते हैं. यह रैंकिंग संस्थानों को उनके शिक्षण स्तर, अनुसंधान, प्लेसमेंट (ग्रेजुएशन आउटकम) और लोगों के बीच उनकी परसेप्शन जैसे कड़े मानकों को परखने के बाद दी जाती है. तो चलिए जाते हैं एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग के आधार पर टॉप 9 महाराष्ट्र के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स.

NIRF रैंकिंग के आधार पर ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 9 मैनेजमेंट संस्थान

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), मुंबई

मायानगरी मुंबई में स्थित यह संस्थान राज्य में पहले और देश भर में छठे पायदान पर अपनी जगह बनाई है.

सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (SIBM), पुणे

वहीं, पुणे का यह मशहूर कॉलेज पूरे देश में 11वें स्थान पर है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे, मुंबई

इंजीनियरिंग के साथ-साथ मैनेजमेंट में भी IIT बॉम्बे का दबदबा है, इसे देश में 14वां स्थान मिला है.

एस.पी. जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (SPJIMR), मुंबई

कॉर्पोरेट जगत में लोकप्रिय इस कॉलेज को देश में 20वीं रैंक हासिल हुई है.

एसवीकेएम नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS), मुंबई

मुंबई का यह नामी संस्थान देश भर के टॉप कॉलेजों में 24वें स्थान पर है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), नागपुर

विदर्भ क्षेत्र में स्थित यह नया IIM तेजी से उभर रहा है और इसे 25वीं रैंक मिली है.

के.जे. सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ Management, मुंबई

मुंबई का यह प्रतिष्ठित संस्थान देश भर में 65वें स्थान पर मौजूद है.

प्रिंस एल.एन. वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च (Welingkar - PGDM), मुंबई

यह संस्थान देश के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट कॉलेजों की सूची में 75वें पोजिशन पर काबिज है.

इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (IMT), नागपुर

नागपुर का यह जाना-माना बिजनेस स्कूल देश में 99वें स्थान पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है.

बता दें कि देश में मैनेजमेंट (MBA) करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए एडमिशन सीजन शुरू हो चुका है. कई प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं आने वाले महीनों में होने वाली हैं और कई संस्थानों के एप्लिकेशन पोर्टल अभी भी खुले हुए हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, बहुप्रतीक्षित कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 का आयोजन 29 नवंबर को होने जा रहा है. वहीं, जो स्टूडेंट्स जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2027 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 6 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं.



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