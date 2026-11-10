IIT रुड़की में AI सीखने और इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका, कोडिंग न जानने वाले भी कर सकते हैं आवेदन

IIT Roorkee 6-week winter training : आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मांग हर फिल्ड में तेजी से बढ़ रही है. इसी को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की अलग-अलग डोमेन में AI से जुड़ा 6 हफ्तों का विंटर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है. इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2026 है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट eict.iitr.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस कोर्स के लिए योग्यता से लेकर फीस के बारे में विस्तार से बता रहे हैं.

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोडिंग (Coding) की नॉलेज होना जरूरी नहीं है. ट्रेनिंग की शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से की जाएगी, ताकि हर स्टूडेंट्स इसे आसानी से समझ सके. देश के किसी भी कॉलेज से BCA, BSc, M.Tech, MCA, ME, BE, B.Tech या कोई भी अन्य अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स कर रहे छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

ऑनलाइन होगी पढ़ाई, दो बैचों में चलेगा प्रोग्राम

बता दें कि यह विंटर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम संस्थान की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (EICT) अकादमी द्वारा ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा. यानी आप घर बैठे IIT के एक्सपर्ट्स से सीख सकते हैं. प्रोग्राम को दो बैचों में चलेगा-

पहला बैच 14 दिसंबर 2026 से शुरू होगा.

दूसरा बैच 4 जनवरी 2027 से शुरू होगा.

कितनी लगेगी फीस

इन कोर्स के लिए फीस 8,000 रुपये देनी होगी.

AI कोर्स में क्या सिखाया जाएगा?

जनरेटिव AI और प्रॉम्पट इंजीनियरिंग

इसमें जनरेटिव AI, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs), पायथन व AI डेवलपमेंट, बेसिक और एडवांस्ड प्रॉम्पट इंजीनियरिंग, OpenAI, Gemini व Hugging Face के साथ काम करना और LangChain से AI एप्लिकेशन बनाना सिखाया जाएगा.

इसके तहत AI, मशीन लर्निंग व एजेंटिक AI का परिचय, पायथन प्रोग्रामिंग व लाइब्रेरीज, स्टैटिस्टिक्स व डेटा प्री-प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स और डीप लर्निंग की बेसिक जानकारी दी जाएगी.

इसमें वेब डेवलपमेंट व MERN स्टैक, HTML, CSS व रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, जावास्क्रिप्ट और AI-पावर्ड वेब डेवलपमेंट शामिल है.

इसमें डेटा साइंस व पायथन का इंट्रोडेक्शन, पायथन प्रोग्रामिंग व लाइब्रेरीज, डेटा विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिक्स सिखाया जाएगा.

इसमें IoT व एज का इंट्रोडक्शन, AI इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर, IoT प्रोग्रामिंग, सेंसर्स व डेटा एक्विजिशन और IoT कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा.

6 हफ्तों का यह प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी कैंडिडेट्स को EICT अकादमी, IIT रुड़की की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आगे नौकरी और करियर में बेहद मददगार साबित होगा.

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