राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं की फरवरी में नहीं होंगी परीक्षाएं, जानें बोर्ड ने क्यों बदला शेड्यूल

Rajasthan Board Class 10 12 Exam 2027 Postponed : राजस्थान बोर्ड से जुड़ी बोर्ड परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर ने फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की टाल दिया है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आगामी जनगणना (Census) के कार्यों के चलते अब फरवरी 2027 में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा.

इसकी जानकारी आरबीएसई (RBSE) ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर दी है. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है. जैसे ही संशोधित टाइमटेबल (Revised Timetable) तैयार होगा, छात्र इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

पहले 16 फरवरी से शुरू होनी थीं परीक्षाएं

विदित हो कि इससे पहले इसी महीने 7 नवंबर को राजस्थान बोर्ड ने घोषणा की थी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी. उस समय बोर्ड ने छात्रों को राहत देते हुए परीक्षा के समय में भी बदलाव किया था, जिसके तहत पेपर सुबह 8:30 बजे के बजाय सुबह 10:30 बजे से शुरू होने थे. लेकिन जनगणना के कारण आए इस ताजा फैसले के बाद अब फरवरी वाला शेड्यूल लागू नहीं होगा और छात्रों को नई डेटशीट का इंतजार करना पड़ेगा.

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