परीक्षा के लिए कौन सी आदत है सबसे ज्यादा जरूरी, पीएम मोदी ने छात्रों को दिए ये टिप्स

Pariksha Pe Charcha PM Modi: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, इसे इस इवेंट का ट्रेलर कहा जा रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी छात्रों के साथ सीधे बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान खूब हंसी मजाक भी हो रहा है. MyGov के एक्स हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है, जिसके आखिर में बताया गया है कि जल्द ही पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों से बातचीत करेंगे. इस वीडियो में पीएम मोदी को छात्रों को कई टिप्स देते हुए भी देखा जा सकता है. उन्होंने छात्रों को बताया कि परीक्षा के लि कौन सी आदत सबसे ज्यादा जरूरी है.

कौन सी आदत है जरूरी?

वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी पर छात्रों ने सवालों की बारिश कर दी, जिनका जवाब उन्होंने अपने ही अंदाज में दिया. जब पीएम मोदी से पूछा गया कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज लिखने की आदत डालना होती है. आप मानकर चलिए, आपने जो पढ़ा है, वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज होता है. आप अपने पैटर्न पर पूरा भरोसा करें, हर किसी को हर चीज नहीं आती है, लेकिन हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही है.

कब होगी परीक्षा पे चर्चा?

परीक्षा पे चर्चा की तारीख अभी नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक पीएम मोदी छात्रों के साथ संवाद कर सकते हैं. परीक्षा पे चर्चा के लिए 1 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, जो 11 जनवरी 2026 तक चले. इस बार पिछले तमाम सालों का रिकॉर्ड टूट गया और 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों, पेरेंट्स और टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया. वहीं 2.26 करोड़ लोगों ने 'परीक्षा पे चर्चा' से जुड़ी अलग-अलग एक्टिविटी में हिस्सा लिया. ऐसे में कुल 6.76 करोड़ से ज्यादा लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन रहा.

छात्रों ने पीएम मोदी के लिए गाया गाना

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए छोटे वीडियो में छात्र पीएम मोदी के लिए गाना गाते हुए भी दिख रहे हैं. साथ ही छात्रों ने पीएम मोदी से मोटिवेशन और अनुशासन को लेकर भी सवाल किए.

