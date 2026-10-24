NEET PG Round 1 Result जारी, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग के नियमों में हुए 6 बड़े बदलाव, देखें नया शेड्यूल

PG Medical College Reporting Dates 2026 : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने 24 अक्टूबर 2026 को नीट पीजी (NEET PG) काउंसलिंग के पहले दौर (Round 1) का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर घोषित कर दिया है. इसके साथ ही, एमसीसी ने इस साल से काउंसलिंग और रिपोर्टिंग की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए नियमों में कई बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं.

26 अक्टूबर से शुरू होगी रिपोर्टिंग

पहले राउंड में जिन उम्मीदवारों को सीटें अलॉट की गई हैं, उन्हें 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 के बीच अपने आवंटित कॉलेजों में जाकर एडमिशन की फॉर्मिलिटीज पूरी करनी होंगी. स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे अलॉटेड कॉलेज, कोर्स और अपनी कैटेगरी (Category) की अच्छी तरह जांच कर लें और संबंधित संस्थान के निर्देशों के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स का वैरिफिकेशन कराएं.

NEET PG 2026: पुराने बनाम नए नियम