मैथ्स या साइंस में फेल होने का डर खत्म! CBSE का स्किल पेपर बचाएगा छात्रों का साल

CBSE ने पहले ही 2028 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का रोडमैप तैयार कर लिया है. बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि 2028 में 10वीं के छात्रों के लिए पांच विषय अनिवार्य होंगे, साथ ही इसके साथ एक स्किल पेपर चुनने का विकल्प भी मिलेगा. ये स्किल पेपर छात्रों के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा, यानी कोई छात्र अगर गणित या फिर साइंस में फेल हो जाता है तो इस स्किल पेपर की मदद से परीक्षा पास कर सकता है. कुल मिलाकर छात्रों का साल बचाने के लिए ये नई चीज जोड़ी जा रही है. हालांकि इश शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 के लिए ये नियम लागू नहीं होगा.

