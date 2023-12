Video: मिशेल मार्श ने दर्शक दीर्घा में मौजूद फैन को दिया अपना मेडल, शख्स का रिएक्शन हुआ वायरल

Mitch Marsh's incredible act for young cricket fan viral

Mitch Marsh's incredible act for young cricket fan viral: पाकिस्तान के पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया (AUS vs PAK 1st Test) ने 360 रन से हरा दिया .ऑस्ट्रेलिया की जीत में मिशेल मार्श हीरो (Mitch Marsh' AUS vs PAK) बने और प्लेयर ऑफ द मैच (Mitchell Marsh PLAYER OF THE MATCH) के खिताब से नवाजे गए. मार्श ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में 63 रन की नाबाद पारी खेली. वहीं, एक विकेट भी लेने में सफल रहे. मार्श के शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद मार्श ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने के बाद मार्श को जो मेडल मिले थे. उस खास मेडल को मार्श ने दर्शक दीर्घा में बैठे एक यंग फैन को गिफ्ट कर दिया. मार्श का यह जेस्चर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.