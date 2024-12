जेईई एडवांस्ड 2025 और IITs के लिए कट-ऑफ क्या है? पर्सेंटाइल सिस्टम के बारे में जानें

What Is The Cut-Off For JEE Main And JEE Advanced: जेईई मेन परीक्षा पास करके ही आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी जैसे टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पाया जा सकता है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेन का आयोजन दो चरणों में किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कट-ऑफ स्कोर निर्धारित करता है. ये कट-ऑफ स्कोर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

जेईई मेन कट-ऑफ लिस्ट प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग तैयार की जाती है, जिसमें सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग शामिल होते हैं. जेईई एडवांस्ड के लिए उपस्थित होने के लिए, उम्मीदवारों को जेईई मेन कट-ऑफ लिस्ट के लिए क्वालीफाई प्राप्त करनी होगी. कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज जेईई मेन कट-ऑफ को पूरा करने वाले छात्रों को प्रवेश देते हैं, भले ही वे जेईई एडवांस्ड के लिए अप्लाई करें या फिर नहीं.

जेईई मेन पर्सेंटाइल सिस्टम

जेईई मेन परीक्षा के खत्म होने के बाद एनटीए कट-ऑफ अंक एनटीए स्कोर के रूप में जारी करेगा, जो पर्सेंटाइल के रूप में होता है. ये स्कोर बताते हैं कि किसी उम्मीदवार ने दूसरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया है.

जेईई मेन पर्सेंटाइल बनाम रैंक

पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर, जेईई मेन पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होंगे. उदाहरण के लिए साल 2024 में सामान्य श्रेणी के लिए कट-ऑफ 93 अंक था. जबकि 2025 के लिए सटीक कट-ऑफ परीक्षा पैटर्न या पाठ्यक्रम में बदलाव पर निर्भर हो सकता है. एक्सपेक्टेड कट-ऑफ की बात करें तो सामान्य श्रेणी के लिए यह 90 अंक है, जनरल-ईडब्ल्यूएस के लिए यह 80 है, एससी के लिए 57 अंक और एसटी के लिए यह 46 अंक होगा.