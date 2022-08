UP Board Compartment Exam 2022: 10वीं, 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा कल से, रिपोर्टिंग टाइम के साथ जानें किस पाली में होगी आपकी परीक्षा

JNU में जेआरएफ पीएचडी एडमिशन के लिए इन अभ्यर्थियों को नहीं देनी होगी सीबीटी परीक्षा

यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा (compartment examination of class 10th and class 12th of UP Board) कल से दो पालियों में शुरू होने जा रही है. पहली पाली की परीक्षा सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो 11.15 बजे तक चलेगी. पहली पाली की परीक्षा कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा (class 10th compartment exam) देने वाले छात्रों के लिए होगी. वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5.15 बजे तक चलेगी. दूसरी पाली की परीक्षा यूपी बोर्ड की 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा (12th compartment examination) देने वाले छात्र उपस्थित होंगे.

परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुंचें

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर दो घंटे पहले पहुंचना होगा. पेपर शुरू होने से 45 मिनट पहले छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश कर लेना होगा. परीक्षा केंद्र से लेकर परीक्षा हॉल और परीक्षा के पूरे समय में छात्रों को कोविड-19 गाइडलाइन का भी पालन करना होगा.

सुधार ले अपने अंक

यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा व इम्प्रूवमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में असफल रहे हैं या फिर किसी एक या दो विषय में फेल हो चुके हैं. यह परीक्षा में भाग लेकर और इसमें उत्तीर्ण होकर छात्र अपने रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं.

