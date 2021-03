NPS Online Exam 2021: कॉल लेटर जारी, यहां करें चेक

NPS Online Call Letter 2021: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट npstrust.org.in. पर जाएं.

स्टेप 2- होम पेज " Career" पर क्लिक करें. फिर उसके बाद "Vacancy" लिंक पर क्लिक करें,

स्टेप 3- "DOWNLOAD CALL LETTER FOR PHASE I ONLINE EXAM - Direct Recruitment to the Posts of Officer Grade B (Manager) and Officer Grade A (Assistant Manager)' given under 'Recruitment to the Posts of Officer Grade B (Manager) and Officer Grade A (Assistant Manager) in NPS Trust." लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- आपको एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको अपना "पंजीकरण या रोल नंबर" और "पासवर्ड / डीओबी (dd-mm-yy)" दर्ज करना होगा और "लॉगिन" पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5- कॉल लेटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए यहां करें क्लिक)