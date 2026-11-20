JK Police DSP Sorav Kumar Success Story: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर स्थित शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी में 18 नवंबर 2026 को आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद कई युवा अधिकारियों की संघर्ष और सफलता की कहानियां चर्चा में हैं. इनमें सबसे प्रेरक कहानियों में से एक सोरव कुमार की है, जिन्होंने 10वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान ट्रक ड्राइवर पिता को खो दिया था. तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, मैकेनिकल इंजीनियर बने, पुणे में टेक महिंद्रा में नौकरी की और आखिरकार जम्मू-कश्मीर पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक बनने का सपना साकार कर लिया. एनडीटीवी से विशेष बातचीत में सोरव कुमार की बहन रिया पडवाल ने उनके संघर्ष और सफलता की कहानी शेयर की है.

jk police dsp sorav kumar success story kathua jammu kashmir Photo Credit: riya padwal

ट्रक चालक प‍िता की एक्‍सीडेंट में डेथ, मां बनी सबसे बड़ी ताकत

सोरव कुमार जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के उझ राजबाग गांव के रहने वाले हैं. उनका परिवार सामान्य पृष्ठभूमि से आता है. रिया के मुताबिक, सोरव के पिता देवेंद्र कुमार ट्रक चालक हुआ करते थे. कठुआ और बरनोटी के बीच हुए एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी. उस समय सोरव 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे. पिता की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिवार में सोरव के अलावा उनकी दो बहनें श्वेता और शिवानी हैं. तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मां कमलेश कुमारी के कंधों पर आ गई. आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दी.

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बड़ी बहन बनी पर‍िवार का सहारा

पति के निधन के बाद कमलेश कुमारी ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी परवरिश और पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. परिवार के हालात तब कुछ बेहतर हुए जब करीब दो साल बाद बड़ी बहन शिवानी सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गईं. उनकी नौकरी से घर को आर्थिक सहारा मिला. नौकरी लगने के बाद शिवानी ने भाई सोरव और बहन श्वेता की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी संभाली. परिवार के सहयोग और अपने संकल्प के दम पर सोरव ने आगे की पढ़ाई जारी रखी.

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सरकारी स्कूल से निकलकर बने इंजीनियर

सोरव कुमार ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई की. बाद में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और महाराष्ट्र के पुणे में टेक महिंद्रा में नौकरी पा ली. उन्होंने करीब आठ वर्षों तक कंपनी में काम किया. हालांकि अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी उनके मन में जम्मू-कश्मीर पुलिस की खाकी वर्दी पहनने का सपना जिंदा रहा. यही वजह रही कि नौकरी के साथ-साथ वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहे. परीक्षा देने के लिए वे पुणे से जम्मू-कश्मीर आते-जाते थे.

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8 साल प्राइवेट नौकरी के बाद बने DSP

सोरव कुमार ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में हिस्सा लिया. उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन जम्मू-कश्मीर पुलिस में DSP पद के लिए हो गया. चयन के बाद उन्होंने टेक महिंद्रा की नौकरी से इस्तीफा दिया और जम्मू-कश्मीर लौट आए. उधमपुर स्थित शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब वे आधिकारिक रूप से जम्मू-कश्मीर पुलिस का हिस्सा बन चुके हैं. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सोरव कुमार सहित सभी नए DSP अधिकारियों को एक महीने के लिए भारतीय सेना के साथ अटैच किया जाएगा. इसके बाद उन्हें फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी.



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74 अधिकारी हुए पास आउट

18 नवंबर 2026 को शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी, उधमपुर में आयोजित पासिंग आउट परेड में 25 प्रशिक्षु DSP, 36 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और वन सुरक्षा बल के 13 सहायक निदेशक समेत कुल 74 अधिकारी पास आउट हुए. पिता की असमय मौत, मां का संघर्ष, बहन का त्याग और अपनी मेहनत के दम पर सोरव कुमार ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, दृढ़ संकल्प के आगे बाधाएं टिक नहीं सकतीं. उनके संघर्ष से सफलता तक का सफर आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है.