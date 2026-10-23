IPS भास्वता सैकिया की बहन बोलीं-भाई तो UN प्रेसिडेंट बनना चाहता था, आज पहन ली वर्दी 

IPS भास्वता सैकिया की सरदार वल्‍लभभाई पटेल राष्‍ट्रीस पुल‍िस ट्रेन‍िंंग अकादमी हैदराबाद में हाल ही आयोज‍ित 78RR की पासिंग आउट परेड के बाद उनकी छोटी बहन धारणा सैकिया ने बचपन की एक दिलचस्प याद शेयर की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उनका भाई कभी संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बनने का सपना देखता था, लेकिन आज वह भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी बन चुका है. बहन की यह भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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2024 बैच के आईपीएस भास्वता सैकिया की बहन धारणा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्‍टाग्राम पर लिखा, ''एक छोटी बहन के लिए यह गर्व का ऐसा पल है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उसे बड़े सपने देखते हुए देखने वाली एक छोटी बच्ची से लेकर आज यहां खड़े होकर उसकी पासिंग आउट परेड देखने तक का सफर किसी सपने जैसा लगता है.''

धारणा सैकिया आगे लिखती हैं, ''मुझे आज भी याद है जब मेरा भाई UN का अध्यक्ष बनने की बात करता था और अब देखिए, वह एक IPS अधिकारी बन गया है. मजाक से हटकर, तुम्हें जिंदगी के इस मुकाम पर पहुंचते देखना बहुत ही खूबसूरत एहसास है. उस वर्दी के पीछे सालों की कड़ी मेहनत, त्याग, अनुशासन और वे सपने हैं, जिन्हें सच करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है.''

बहन ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ''आखिरकार इस पल का गवाह बनना और तुम्हें देश सेवा के रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए देखना मेरा दिल खुशी से भर गया है. उन बड़े सपनों वाले छोटे लड़के के नाम, जो आज वर्दी में खड़ा है, और आने वाले उन सभी शानदार पलों के नाम, जो अभी बाकी हैं. मुझे तुम पर हमेशा और हमेशा के लिए बहुत गर्व है.'' धारणा सैकिया ने अपनी पोस्ट के साथ तेलंगाना के हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भाई के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा की हैं.

IPS भास्वता सैकिया कौन हैं?

असम के नागांव शहर के दिफ्लू निवासी बीरेंद्र नाथ सैकिया और दिब्यज्योति बोरा के घर जन्मे भास्वता सैकिया का जन्म 16 फरवरी 1996 को हुआ था. वे मूल रूप से असम से हैं. IIT गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाले भास्वता सैकिया पावरलिफ्टर भी हैं. उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में अखिल भारतीय स्तर पर 474वीं रैंक हासिल की थी.

UPSC में तीन बार सफलता

देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भास्वता सैकिया तीन बार सफलता हासिल कर चुके हैं. उन्होंने वर्ष 2022 में पहली बार UPSC परीक्षा दी और 68वीं रैंक हासिल कर भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी बने. इसके बाद यूपीएससी 2023 में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 552वीं रैंक हासिल की, जिसके जरिए उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में हुआ. उन्हें असम कैडर आवंटित किया गया. इसके बाद यूपीएससी 2024 में उन्होंने 474वीं रैंक हासिल कर अपनी रैंक में और सुधार किया.

खूब लड़ाई करती है बहन

आईपीएस भास्वता सैकिया और उनकी छोटी बहन धारणा के बीच शानदार बॉन्डिंग है. इसकी एक झलक भास्वता सैकिया के एक मॉक इंटरव्यू में भी देखने को मिली थी. Ekam IAS Academy में मॉक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि छोटी बहन उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन लड़ाई में भी कम नहीं है. खाने-पीने की चीजों को लेकर दोनों के बीच अक्सर खूब नोकझोंक होती रहती है.



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