HPSSC Shastri Posts Result 2021: जारी हुआ रिजल्ट, जानें- कैसे करना है चेक

“रिटेन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट 20 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था जिसमें 4817 उम्मीदवार उपस्थित हुए और 509 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे. जो 4817 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें बता दें, उनमें से1816 उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया गया है.”

HPSSC Shastri Posts Result 2021: यहां जानें- रिजल्ट कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpsssb.hp.gov.in. पर जाएं.

स्टेप 2- “Press Release” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- “Press Release regarding the result of the written objective screening test for the post of Shastri Postcode- 813” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5- रिजल्ट आपके सामने होगा.

स्टेप 6- इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें)