CBSE 10th Result: 10वीं के मार्क्स अपलोड कर सकते हैं स्कूल, एक्टिव हुआ लिंक

सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूल 11 जून को या उससे पहले मार्क्स अपलोड कर सकते हैं. सीबीएसई द्वारा 1 मई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कक्षा 10वीं के परिणाम इस साल 20 जून तक घोषित किए जाएंगे.

हर साल, छात्रों को प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें 20 मार्क्स आंतरिक मूल्यांकन के लिए होते हैं और 80 मार्क्स साल के अंत की परीक्षाओं के लिए होते हैं. हालांकि, 10वीं की परीक्षा इस साल कोरोना महामारी के कारण रद्द कर गई है, ऐसे में 80 मार्क्स में से छात्रों को आवंटित अंकों की गणना इस बार स्कूलों द्वारा पूरे वर्ष आयोजित आंतरिक परीक्षा के आधार पर की जाएगी.

जानें- कैसे होगी 10वीं की मार्किंग.

Periodic टेस्ट और यूनिट टेस्ट: 10 मार्क्स

हाफ ईयर मिड टर्म परीक्षा: 30 मार्क्स

प्री बोर्ड: 40 अंक

स्कूल कैसे मार्क्स अपलोड कर सकते हैं.

स्टेप 1- सबसे पहले स्कूलों को आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html पर जाना होगा.

स्टेप 2- अब "Policy for Tabulation of Marks Class X Board exam 2021 | Click here" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- "UPLOADING OF THEORY DATA FOR CLASS X" or "UPLOADING OF INTERNAL ASSESSMENT/PRACTICAL DATA FOR CLASS X" लिंक पर जाएं.

स्टेप 5- मांगी गई जानकारी भरें

स्टेप 6- अब कक्षा 10वीं के मार्क्स सबमिट करें.

अधिक जानकारी जानने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in/cbsenew/cbb.html पर नोटिफिकेशन देखें.