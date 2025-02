CBSE Board Exam 2025: आज है सीबीएससी 12वीं फिजिक्स का पेपर, पास होने के लिए लाने होंगे 33 प्रतिशत अंक

CBSE Board Exam 12th 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं फिजिक्स की परीक्षा शुरू हो चुकी है. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को 15 मिनट प्रश्न पढ़ने का समय दिया जाएगा. बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है. अबतक बोर्ड ने पांच पेपरों की परीक्षा ले ली है.

इतने विषयों की परीक्षा हो चुकी है

बोर्ड ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू की थी और अब तक कई पेपर आयोजित किए हैं. उद्यमिता (Entrepreneurship), शारीरिक शिक्षा (physical education), हिंदुस्तानी संगीत वोक ( Hindustani Music Voc), हिंदुस्तानी संगीत मेल इन (Hindustani Music Mel Ins), ऑटोमोटिव (automotive), हेल्थकेयर (healthcare), डेटा साइंस (Data Science), इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर (electronics and hardware), खाद्य उत्पादन (Food production), कार्यालय प्रक्रियाएं और प्रथाएं (office procedures and practices), डिजाइन (design), प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education), टाइपोग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशन (Typography and Computer Application) पेपर हो चुके हैं.

CBSE Class 12 Board Exam 2025: गाइडलाइन और पासिंग मार्क्स

सीबीएसई की परीक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. जैसे एग्जाम में किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान,कागज़ के टुकड़े और कैलकुलेटर जैसी वस्तुओं की अनुमति नहीं है. मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्टवॉच, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर न जाएं. इसके अलावा परीक्षा हॉल के अंदर वॉलेट गॉगल्स, हैंडबैग, पाउच जैसे सामान लेकर जाना भी मना है. अगर छात्र को किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसे हेल्थ के नजरिए से खाने की चीजें, चाहे खुली हों या पैक ले जा सकते हैं.

CBSE 12वीं की परीक्षा में पास होने वाले स्टूडेंट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल सहित सभी विषयों में कम से कम 33% नंबर लाना होगा. 12वीं परीक्षा के लिए टोटल 100 नंबर है. 80 नंबर के थ्योरी पेपर होते हैं 20 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं.

