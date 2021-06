Bank of Maharashtra Admit Card 2021: जनरलिस्ट ऑफिसर के पद के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां करें चेक

Bank of Maharashtra Admit Card 2021: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जनरलिस्ट ऑफिसर के पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर जनरलिस्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र एडमिट कार्ड लिंक नीचे दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे बीओएम प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरलिस्ट ऑफिसर परीक्षा 26 जून 2021 (रविवार) को आयोजित होने वाली है. परीक्षा भारत के विभिन्न केंद्रों में IBPS के माध्यम से आयोजित की जाएगी.

Maharashtra Admit Card 2021: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- 'Career' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 2- 'Recruitment Process' लिंक पर क्लिक करें. जिसके बाद 'Current Openings' पर क्लिक कर 'Know More'पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब 'Call letter/Admit card(For the Online Examination scheduled on 26.06.2021)' given under 'Recruitment of Generalist Officers in Scale II (Project 2) 2021-22' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा.

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.