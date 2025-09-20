स्कूबा डाइविंग से नहीं हुई सिंगर जुबीन गर्ग की मौत? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने किए कई खुलासे

Zubeen Garg Death Latest Updates: मशहूर बॉलीवुड और असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग (Zubeen Garg Death) का सिंगापुर में एक दुर्घटना में निधन हो गया. 52 वर्षीय सिंगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए वहां गए थे. उन्हें 20 और 21 सितंबर को परफॉर्मेंस देनी थी. शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया था कि गर्ग की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई. सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के एक प्रतिनिधि ने एनडीटीवी को बताया, "हमें बेहद दुख के साथ ज़ुबीन गर्ग के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है."

अनुज कुमार बरूआ ने कहा, "स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया, जिसके बाद उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया. उन्हें बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, दोपहर करीब 2:30 बजे आईसीयू में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया." हालांकि, अब नए डिटेल सामने आए हैं जो कुछ और ही इशारा करते हैं.

"ज़ुबीन की मौत बिना लाइफ जैकेट के तैरते समय हुई": असम के मुख्यमंत्री

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गायक की मौत बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में तैरते समय हुई. पीटीआई के अनुसार, सरमा ने कहा, "ज़ुबीन की मौत बिना लाइफ जैकेट के तैरते समय हुई." सिंगापुर के अधिकारी गायक के साथ तैराकी करने गए लोगों से पूछताछ करेंगे. सरमा ने यह भी कहा कि एक वीडियो भी है जिसमें ज़ुबीन गर्ग लाइफ जैकेट पहने एक नौका से समुद्र में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं.

दूसरी बार लगाई समुद्र में छलांग

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "वीडियो में 1.26 मिनट के बाद ज़ुबीन गर्ग बोट पर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने दूसरी बार समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन लाइफ जैकेट उतारने के बाद उन्होंने कहा कि लाइफ जैकेट पहनकर तैरना असुविधाजनक था." कुछ ही पलों के बाद गर्ग समुद्र में तैरते हुए बेहोश पाए गए. उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भारतीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया. कल उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा.