जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले ने कितने करोड़ की ओपनिंग की है? एक हफ्ते के बिक चुके हैं टिकट

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म बतौर एक्टर रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वहीं असम के सभी थियेटर हाउसफुल हैं. 

या अली सिंगर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले बतौर एक्टर 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसे देखने के लिए असम में चाहने वालों का सैलाब सिनेमाघरों की तरफ मुड़ चुका है. हाल कुछ ऐसा है कि असम के सिनेमाघरों के शोज हाउसफुल जा रहे हैं जबकि हफ्ते भर की टिकटों को फैंस ने खरीद लिया है. इसके चलते असम में 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ रोई रोई बिनाले ओपन हुई है. लेकिन इन सबके बावजूद इस फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है? आइए आपको बताते हैं. 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन 1.53 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1.71 करोड़ तक पार हो चुका है. जबकि कहा जा रहा है कि पूरे हफ्ते की टिकट बिक चुकी हैं. इसके चलते वीकेंड पर इस फिल्म का कलेक्शन बढ़ता हुआ ही दिखने वाला है. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जुबीन गर्ग का पिछले महीने सिंगापुर में निधन हो गया था. वहीं उनकी रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को असम के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. शो सुबह साढ़े चार बजे से रात तक चले. जबकि अन्य फिल्मों की स्क्रीनिंग हफ्तेभर तक के लिए रोक दी गई है, जिसमें थामा और एक दीवाने की दीवानियत शामिल है. इतना ही नहीं 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई बाहुबली द एपिक को कोई स्क्रीन असम में नहीं मिली है. 

रोई रोई बिनाले की बात करें तो जुबीन फिल्म में ब्लाइंड म्यूजिशियन का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में 11 गाने हैं, जिन्हें जुबीन ने खुद कंपोज किया है. यह एक म्यूजिशियन और उसके स्ट्रगल की कहानी हैं. इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया कि उनका कैरेक्टर समंदर किनारे बेसुध पड़ा हुआ है और एक आदमी उसे उठाने की कोशिश कर रहा है. वहीं यह संयोग एक्टर की मौत से जोड़ा जा रहा है क्योंकि 19 सितंबर को जुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्विमिंग के दौरान मौत हो गई थी.  

