डगमगाया सोनाक्षी सिन्हा का पैर तो जहीर इकबाल बोले- संभल कर बेबी है...

वायरल हो रहे वीडियो में, जहीर ने सोनाक्षी के पेट को छूकर उन्हें मजाक में चिढ़ाया, मानो 'बेबी बंप' छिपाने की कोशिश कर रहे हों.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अभी कोई गुड न्यूज नहीं दे रहे हैं.
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेसी की अफवाहों को हवा दी है. विक्रम फडनीस की 35वीं सालगिरह के जश्न में ढीले-ढाले कपड़े पहने नजर आने के बाद, उनके कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि वह प्रेग्नेंट हैं. हालांकि अब उनके पति जहीर इकबाल ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर मजेदार रिएक्शन दिया है. सोनाक्षी और जहीर बुधवार (15 अक्टूबर) को रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में शामिल हुए, जहां जहीर ने सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की अफवाहों का मजाक उड़ाया.

अब वायरल हो रहे वीडियो में, जहीर ने सोनाक्षी के पेट को छूकर उन्हें मजाक में चिढ़ाया, मानो 'बेबी बंप' छिपाने की कोशिश कर रहे हों. जब सोनाक्षी ने उन्हें अचानक से देखा, तो एक्ट्रेस अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. जहीर ने फिर से सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखा तो वो फिर से हंस पड़ी और जहीर को ऐसा करने से रोकने लगीं.

जहीर ने हंसते हुए कहा कि प्रेग्नेंसी की अफवाहें बेकार थीं. बता दें कि इस पार्टी में सोनाक्षी को गोल्डन और ऑफ-व्हाइट कलर से सजे एक आउटफिट में देखा गया. 

काम की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा आखिरी बार निकिता रॉय में नजर आई थीं और फिलहाल वह हाल ही में अनाउंस हुए "द-बंग: द टूर रीलोडेड टू कतर" की तैयारी कर रही हैं, जो इस नवंबर में होने वाला है. यह ग्रैंड कॉन्सर्ट 14 नवंबर, 2025 को एशियन टाउन एम्फीथिएटर, दोहा में होगा और म्यूजिक, डांस और प्योर बॉलीवुड एनर्जी से भरपूर एक एंटरटेनिंग नाइट का वादा करता है.

