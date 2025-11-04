विज्ञापन

सोनाक्षी सिन्हा से शादी से पहले जहीर इकबाल ने पूछा था ये सवाल, एक्ट्रेस ने एक साल तक किसी से नहीं किया शेयर

सोनाक्षी और जहीर अक्सर सोशल मीडिया और अपने यूट्यूब चैनल पर अपने डेली रुटीन और ट्रैवल के पल शेयर करते हैं. शादी के बाद से इस कपल की केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान खींचा है.

सोनाक्षी सिन्हा से शादी से पहले जहीर इकबाल ने पूछा था ये सवाल, एक्ट्रेस ने एक साल तक किसी से नहीं किया शेयर
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सोशल मीडिया के फेवरेट कपल्स में से एक हैं.
नई दिल्ली:

सोनाक्षी सिन्हा ने जून 2024 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की. हाल में एक्ट्रेस ने अपने ससुराल वालों के साथ रहने और परिवार के माहौल के बारे में बात की है. सोनाक्षी ने याद किया कि शादी से पहले जहीर ने उनसे पूछा था कि क्या वह सास-ससुर से अलग रहना चाहती हैं. हालांकि सोनाक्षी ने अपना पॉइंट साफ कर दिया कि वह उनके साथ रहना चाहती हैं. भारती टीवी पर बातचीत के दौरान, सोनाक्षी ने कहा, "जहीर ने शादी से पहले मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपने ससुराल वालों से अलग रहना चाहती हूं, लेकिन मैंने मना कर दिया. मैंने उनसे कहा, 'मैं उनके साथ रहूंगी; अगर तुम जाना चाहते हो, तो तुम जाओ.'"

सोनाक्षी ने यह भी बताया कि न तो वह और न ही उनकी सास खाना बनाती हैं. "मैं बिल्कुल खाना नहीं बनाती. मेरी मां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और बस एक ही बात है कि उनकी बेटी को खाना बनाना नहीं आता. मेरी सास को भी खाना बनाना नहीं आता, और वो कहती हैं कि तुम्हारी शादी सही घर में हुई है. उन्होंने कहा, 'चिंता मत करो, तू सही घर पे आई है. मुझे खाने का शौक है, खाना बनाने का नहीं.'" 

सोनाक्षी ने यह भी बताया कि उनका परिवार साथ में समय बिताना कितना पसंद करता है. उन्होंने आगे कहा, "हां, हम साथ में छुट्टियां मनाने जाते हैं. वे सभी बहुत शांत हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं. यह एक बहुत ही प्यारा एक दूसरे का साथ देने वाला परिवार है."

सोनाक्षी और जहीर अक्सर सोशल मीडिया और अपने यूट्यूब चैनल पर अपने डेली रुटीन और ट्रैवल के पल शेयर करते हैं. शादी के बाद से इस कपल की केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान खींचा है. प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो सोनाक्षी अपनी फिल्म 'जटाधारा' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं.

