क्या रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 2 फरवरी को उदयपुर पैलेस में कर रहे हैं शादी?, क्या है वायरल वीडियो का सच

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी, 2026 को राजस्थान के उदयपुर में एक इंटीमेट पैलेस वेडिंग में शादी करने वाले हैं.

क्या रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 2 फरवरी को कर रहे हैं शादी?
नई दिल्ली:

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी, 2026 को राजस्थान के उदयपुर में एक इंटीमेट पैलेस वेडिंग में शादी करने वाले हैं. पिछले साल अक्टूबर में विजय के हैदराबाद वाले घर पर कपल की एक प्राइवेट सगाई सेरेमनी हुई थी. अब एक वीडियो में दावा किया गया है कि उदयपुर में एक हेरिटेज वेन्यू में उनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं. इंस्टाग्राम वीडियो में दो महिलाओं ने दावा किया कि वे उसी पैलेस में थीं, जहां रश्मिका और विजय की शादी होने वाली है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पैलेस के स्टाफ से डिटेल्स क्रॉस-चेक कीं, जिन्होंने कन्फर्म किया कि कपल 2 फरवरी को सिटी पैलेस में शादी कर रहा है. क्लिप में आगे वेन्यू पर चल रही तैयारियों को भी दिखाया गया है.
 

हालांकि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अभी तक अपनी शादी को लेकर कुछ नहीं कहा है.  हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान एक्ट्रेस ने हल्के से अपनी सगाई की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "सभी को इसके बारे में पता है."  गैलाटा प्लस के साथ एक और बातचीत में इंटरव्यू लेने वाले ने रश्मिका को बधाई दी और पूछा कि जश्न मनाने लायक कुछ और भी है...तब रश्मिका ने हंसते हुए जवाब दिया, "नहीं, नहीं," और फिर कहा, "असल में, बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं. लेकिन मैं उन सभी के लिए आपकी बधाई स्वीकार करती हूं."

रश्मिका और विजय का रिश्ता कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है. गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में इस कपल की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने असल जिंदगी में डेटिंग की अफवाहों को हवा दी. हाल ही में, कपल के करीबी सूत्रों ने NDTV को बताया कि उन्होंने 3 अक्टूबर, 2025 को एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली है.
 

