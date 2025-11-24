विज्ञापन

उदयपुर में शाही शादी करवाने वाला अरबपति कौन है? हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स हुए शामिल, नेटवर्थ जान होंगे शॉक्ड

उदयपुर में अरबपति राजू मंटेना की बेटी नेत्रा की भव्य शादी में 40 देशों से आए सेलेब्स, बॉलीवुड स्टार्स और हॉलीवुड आइकॉन ने शिरकत की. चार दिनों तक चले इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में ट्रंप जूनियर से लेकर जेनिफर लोपेज़ तक मेहमान पहुंचे.

कौन हैं अरबपति राजू मंटेना?
नई दिल्ली:

राजस्थान का उदयपुर में एक ग्रैंड वेडिंग होने वाली है. यह शाही शादी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है. भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति और इंजेनस फार्मास्यूटिकल्स के CEO राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वंशी गादिराजू की शादी 21 से 24 नवंबर के बीच उदयपुर में हो रही है. चार दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में न सिर्फ भारत, बल्कि दुनियाभर की कई मशहूर हस्तियों के शामिल हो रही हैं, जिसमें रणवीर सिंह से लेकर जेनिफर लोपेज का नाम शामिल है. 

राजू मंटेना अमेरिकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं. वह इंजेनस फार्मास्यूटिकल्स के CEO और चेयरमैन हैं, जो कैंसर और मेंटल हेल्थ से जुड़ी दवाओं के लिए जानी जाती है. हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक मंटेना भारत में JNTU से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर चुके हैं. इसके बाद उन्होंने अमेरिका से फार्मेसी में डिग्री हासिल की. मंटेना ने 2005 में P4 हेल्थकेयर की भी शुरुआत की थी, और आज वह अमेरिकी जेनेरिक दवाओं के मार्केट के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में गिने जाते हैं. उनकी पत्नी पद्मजा मंटेना के साथ यह परिवार फ्लोरिडा में एक शानदार लाइफस्टाइल जीता है.

400 करोड़ की लग्ज़री प्रॉपर्टी के मालिक

2023 में मंटेना ने फ्लोरिडा के मनालापन में एक आलीशान एस्टेट खरीदा था, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपये बताई गई थी. इस प्रॉपर्टी में 16 बड़े बेडरूम, प्राइवेट बीच, और घोड़ों के लिए अस्तबल जैसे कई लक्ज़री फीचर्स शामिल हैं. हालांकि उनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इसे हजारों करोड़ रुपये के आसपास माना जाता है.

शाही शादी में जुटेंगे 40 देशों के सेलिब्रिटीज

नेत्रा और वंशी की शादी उदयपुर में शाही अंदाज़ में होने जा रही है. इस ग्रैंड वेडिंग में 40 देशों से 126 से ज्यादा मेहमान आने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों की बड़ी-बड़ी हस्तियां शामिल हुई. बॉलीवुड से ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, कृति सेनन, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिज़ और करण जौहर जैसे सितारे भी इस शादी में शामिल हुए.वहीं इंटरनेशनल सेलेब्स में जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, ओलिवर ट्रेवेना और कई अन्य ग्लोबल कलाकार इस शादी में शादी में शामिल हुए.

दीया मिर्जा ने लीड किया मेहंदी सेरेमनी, नोरा फतेही का धमाकेदार परफॉर्मेंस

600 मेहमानों की लिस्ट में बॉलीवुड की चमक

शादी की मुख्य रस्में 23 नवंबर की सुबह जगमंदिर में हुई, जो उदयपुर के सबसे खूबसूरत वेन्यू में से एक है. इसके बाद शाम को रिसेप्शन रखा गया. मेहमान 24 नवंबर को डबोक एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए रवाना होंगे.

