कौन है निधि अग्रवाल जिन्हें देख भीड़ हुई बेकाबू, कितनी है नेटवर्थ, 14 साल बड़े एक्टर संग करेंगी रोमांस

गूगल पर एक नाम ट्रेंड कर रहा है वह निधि अग्रवाल है. दरअसल, एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भीड़ में फंसती हुई दिख रही हैं, जिसके बाद इंटरनेट यूजर्स अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, हाल ही में हैदराबाद में अपनी अपकमिंग फिल्म द राजा साब के सॉन्ग लॉन्च इवेंट से निकलते हुए एक्ट्रेस निधि अग्रवाल को फैंस ने घेर लिया. वहीं भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद उन्हें कार तक पहुंचने तक दिक्कतों का सामना करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि जो लोग नहीं जानते कि निधि अग्रवाल कौन हैं और उनकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है. आइए आपको बताते हैं.

द राजा साब में प्रभास 14 साल छोटी निधि अग्रवाल के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे. दरअसल, प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को हुआ था. जबकि निधि अग्रवाल का 17 अगस्त 1993 में हुआ है. इसके चलते दोनों के बीच 14 साल का उम्र का फासला है.

निधि अग्रवाल का नेटवर्थ

द राजा साब की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल की बात करें तो वह तेलुगू, तमिल, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. वह हैदराबाद में जन्मी और मारवाड़ी परिवार से हैं. उनकी परवरिश बैंगलोर में हुई है. निधि अग्रवाल ने मुन्ना माइकल से एक्टिंग डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का जी सिने अवॉर्ड भी मिला. वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो वह एक फिल्म के लिए 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जिसके चलते उनका नेटवर्थ 248 करोड़ बताया जाता है.