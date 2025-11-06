विज्ञापन

राहुल गांधी के बयान में आई ब्राजील की लारिसा नेरी कौन हैं? आखिर क्यों आर्यन खान की गर्लफ्रेंड पर बरस पड़ा इंटरनेट

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी का नाम अचानक राजनीतिक सुर्खियों में आ गया है. आखिर क्या है वजह, आइए जानते हैं.

राहुल गांधी के बयान में आई ब्राजील की लारिसा नेरी कौन हैं? आखिर क्यों आर्यन खान की गर्लफ्रेंड पर बरस पड़ा इंटरनेट
राहुल गांधी ने अपने बयान में लारिसा नेरी का जिक्र किया है
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी का नाम अचानक राजनीतिक सुर्खियों में आ गया है. दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनावों के दौरान एक तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि एक ब्राजीलियन महिला की फोटो 22 अलग-अलग पोलिंग बूथ पर दिखी है. इसी के बाद इंटरनेट पर लोगों ने उस महिला को लारिसा बोनेसी समझ लिया और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. दरअसल, राहुल गांधी जिनकी तस्वीर दिखा रहे थे, वह ब्राजील की एक दूसरी महिला लारिसा नेरी थीं, लेकिन लोगों ने गलती से आर्यन खान की गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लारिसा का नाम

जैसे ही राहुल गांधी का बयान सामने आया, लोगों ने लारिसा बोनेसी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी. कई यूजर्स ने उनके पोस्ट पर राहुल गांधी के GIF और मीम्स शेयर किए. एक यूज़र ने लिखा, “अब आप इंडिया में फेमस हो गईं,” वहीं दूसरे ने मजाक में लिखा, “वेलकम टू इंडियन पॉलिटिक्स.” कुछ ने तो उन्हें “भारतीय नागरिकता” की बधाई तक दे डाली.

असल में कौन हैं लारिसा नेरी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लारिसा नेरी कोई मॉडल नहीं बल्कि ब्राजील की एक हेयरड्रेसर हैं. उनकी पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर कई स्टॉक वेबसाइट्स पर फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. लारिसा नेरी ने एक वीडियो जारी कर कहा, “वे मेरे पुराने फोटो का इस्तेमाल भारत के चुनावों में कर रहे हैं, यह बहुत गड़बड़ है. यहां तक कि एक पत्रकार मेरे ऑफिस तक इंटरव्यू के लिए पहुंच गया.” ब्राजील की न्यूज एजेंसी Aos Fatos से बातचीत में नेरी ने बताया कि यह फोटो उन्होंने एक दोस्त की मदद के लिए खिंचवाई थी, जिसे बाद में ऑनलाइन अपलोड किया गया. तब से यह फोटो हजारों बार अलग-अलग जगह इस्तेमाल हो चुकी है.

कौन हैं लारिसा बोनेसी?

लारिसा बोनेसी एक ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है. वे आर्यन खान के साथ कई इवेंट्स में स्पॉट की जा चुकी हैं. हाल ही में जब आर्यन की पहली डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक आया, तो लारिसा ने आर्यन के सपोर्ट में एक पोस्ट भी किया था. लारिसा बॉलीवुड में गो गोआ गॉन (2013) और देसी बॉयज (2011) जैसे फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है.

Larissa Nery, Rahul Gandhi, Aryan Khan, Larissa Bonesi, Haryana Elections
