विज्ञापन

कौन हैं दिव्या गौतम, बिहार चुनाव 2025 में इस पार्टी से लड़ेंगी इलेक्शन, सुशांत सिंह राजपूत से है कनेक्शन

बिहार चुनाव में नई हलचल, सुशांत सिंह राजपूत की कज़िन दिव्या गौतम अब राजनीति के मैदान में उतर चुकी हैं. पढ़ी-लिखी और सादगी भरी दिव्या CPI(ML) की उम्मीदवार बनकर दिघा सीट से चुनाव लड़ेंगी.

Read Time: 3 mins
Share
कौन हैं दिव्या गौतम, बिहार चुनाव 2025 में इस पार्टी से लड़ेंगी इलेक्शन, सुशांत सिंह राजपूत से है कनेक्शन
सुशांत सिंह राजपूत की कजिन हैं दिव्या गौतम
नई दिल्ली:

बिहार की सियासत में इन दिनों एक नया नाम तेजी से लोगों की ज़ुबान पर चढ़ रहा है, दिव्या गौतम. चेहरे पर सादगी, बातों में आत्मविश्वास और सोच में बदलाव की चाह, यही है उनकी असली पहचान. पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहीं दिव्या अब राजनीति की दुनिया में कदम रख चुकी हैं. दिलचस्प बात ये है कि दिव्या सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं, उनका एक कनेक्शन उस फिल्मी दुनिया से भी है, जिसने कभी पूरे देश को भावनाओं में डुबो दिया था. उस दुनिया के एक सितारे का नाम जब लिया जाता है तो आज भी आंखें नम हो जाती हैं. जिनकी अचानक मौत में लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, जी हां बात हो रही है  सुशांत सिंह राजपूत की. अब सवाल सबके मन में एक ही है, आखिर दिव्या और सुशांत के बीच क्या रिश्ता है? तो चलिए बताते हैं.

क्लासरूम से चुनावी मैदान तक का सफर

दिव्या गौतम का सफर किसी फिल्म से कम नहीं. उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई खत्म की तो कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना शुरू किया. फिर BPSC पास कर सरकारी नौकरी हासिल की लेकिन दिव्या को सिर्फ नौकरी नहीं, न्याय चाहिए था. उन्होंने सरकारी कुर्सी छोड़ दी और कहा, 'कभी-कभी सुकून नौकरी में नहीं, लोगों के बीच मिलता है'. इसी सोच के साथ दिव्या ने राजनीति की राह पकड़ी जहां हर दिन एक नई क्लास है और हर वोटर एक नया स्टूडेंट.

CPI(ML) की उम्मीद, जनता की नई आवाज़

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI(ML) ने दिव्या गौतम को पटना की दिघा सीट से टिकट दिया है. पार्टी चाहती है कि बिहार की सियासत में अब ऐसे चेहरे आएं जो बोलने से ज्यादा करने पर भरोसा रखें. दिव्या को पार्टी का न्यू-एज लीडर कहा जा रहा है . क्योंकि वो सोशल मीडिया की भाषा भी समझती हैं और गांव की मिट्टी की खुशबू भी. महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और बेरोजगारी उनके मुख्य मुद्दे हैं, और यही बात उन्हें बाकी उम्मीदवारों से अलग बनाती है.

सुशांत का रिश्ता, लेकिन पहचान खुद की

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या गौतम, सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन हैं. यानी सुशांत के परिवार का हिस्सा हैं, जो पटना से ताल्लुक रखता है. दिव्या भले सुशांत सिंह राजपूत की कज़िन हों, लेकिन वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हैं. सुशांत की तरह उनमें भी जिद है सपनों को हकीकत में बदलने की. वो कहती हैं, 'सुशांत ने हमेशा कहा था कि अपने सपनों को जिंदा रखो, चाहे हालात कैसे भी हों… और शायद मैं वही कर रही हूं'. आज जब बिहार की गलियों में पोस्टर लग रहे हैं, तो लोग सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, एक कहानी देख रहे हैं .

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sushant Singh Rajput, Divya Gautam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com