कौन हैं अरिजीत सिंह की दूसरी पत्नी कोयल, तलाकशुदा से की थी सिंगर ने शादी, जो थीं एक बेटी की मां

क्या आप जानते हैं कोयल रॉय अरिजीत सिंह की पहली नहीं बल्कि दूसरी पत्नी हैं. जानें एक्टर की लव लाइफ के बारे में.

कौन हैं अरिजीत सिंह की दूसरी पत्नी कोयल रॉय
इंडिया के सबसे चहेते सिंगर्स में से एक अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को अपने फैंस का दिल उस वक्त तोड़ दिया जब उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब वो प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं. सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी. अरिजीत के रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं. उनके पुराने इंटरव्यू और फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

कौन हैं कोयल रॉय?  

अरिजीत ने अपने करियर की शुरुआत एक सिंगिंग रिएलिटी शो फेम गुरुकुल से की थी. हालांकि सिंगर इस शो में विजेता नहीं पाए, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी आवाज पर बहुत काम किया. फेम गुरुकुल के बाद अरिजीत ने उनकी को-कंटेस्टेंट रूपरेखा बनर्जी से शादी कर ली, लेकिन आनन-फानन में की गई ये शादी ज्यादा दिन नहीं टिकी और 2013 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद सिंगर ने 2014 में अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से शादी कर ली. कोयल भी तलाकशुदा थीं और उनकी एक बेटी भी थी. दोनों ने बिना शोर शराबे के पश्चिम बंगाल के एक मंदिर में शादी की जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए.

अरिजीत सिंह और कोयल का परिवार

कोयल और अरिजीत सिंह के दो बेटे हैं. कोयल अरिजीत सिंह की जिंदगी के उन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने उनके स्ट्रगल टाइम में बहुत साथ दिया, शायद यही वजह थी कि रूपरेखा से तलाक के बाद सिंगर ने बिना वक्त गवाए कोयल से शादी कर ली.

सिंगर ने अपने पोस्ट में क्या लिखा?

सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेते हुए अपने पोस्ट में लिखा ‘उन्होंने लिखा, ‘हेल्लो, हैप्पी न्यू इयर टू ऑल. मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद. मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि एक सिंगर के तौर पर अब मैं कोई नया असाइनमेंट नहीं ले रहा हूं. मैं यह छोड़ रहा हूं. यह एक बहुत ही शानदार सफर था'. इस मैसेज के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई.

