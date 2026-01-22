करण जौहर किस से डरते हैं ? करण जौहर ने खोले आदित्य–रानी की शादी से जुड़े सबसे निजी कि

अभिनेत्री रानी मुखर्जी के फिल्मी करियर के 30 साल पूरे होने पर मुंबई के यशराज स्टूडियो में एक खास आयोजन किया गया. इस मौके पर मीडिया के सामने फिल्ममेकर करण जौहर ने रानी मुखर्जी से उनके करियर और निजी जिंदगी को लेकर बातचीत की. इस दौरान करण ने आदित्य चोपड़ा और रानी की शादी से जुड़े कई ऐसे किस्से बताए, जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुए थे.
करण:
वो आपको भी आपका काम करने देते हैं,
लेकिन सच बताऊं, मैं उनसे डरता हूं.
मुझे उनकी वो घबराहट आज भी याद है—
कि उनकी कोई भी तस्वीर बाहर न जाए.
वो किसी के घर प्रेस के लिए नहीं आना चाहते थे.
वो साफ कहते थे,
“मैं तुम्हारे घर प्रेस के लिए नहीं आ रहा.”
करण ने रानी–आदित्य की शादी के वक्त का जिक्र करते हुए कहा—
करण:
मुझे याद है आपकी शादी के वक्त,
मैं उन 18 लोगों में से एक था जो शादी में शामिल थे.
और उन्होंने मुझसे साफ़ कहा था—
अगर शादी की जरा-सी भी जानकारी बाहर गई,
तो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से जाएगी.
क्योंकि बाकी लोग किसी को नहीं जानते,
बाहरी दुनिया से जुड़ा सिर्फ़ तुम हो.
अगर कुछ भी लीक हुआ,
तो वो तुम्हारी गलती होगी.
उसी दौरान उनकी फिल्म ‘टू स्टेट्स' रिलीज हो रही थी—
करण:
मैं उस वक्त इतना तनाव में था कि बता नहीं सकता.
क्योंकि उसी समय ‘टू स्टेट्स' रिलीज हो रही थी.
मुझे सबको बताना पड़ा कि मैं जा रहा हूं.
लोगों को लगा कि मैं फिल्म के लिए असंवेदनशील हूं,
जबकि वो फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब थी — धर्मा प्रोडक्शन की.
शादी को पूरी तरह गुप्त रखने के लिए करण को झूठ बोलना पड़ा, लेकिन एयरपोर्ट पर मामला उलझ गया—
करण:
मैं झूठ बोलकर सबको कह रहा था कि
मैं मैनचेस्टर जा रहा हूं,
जबकि शादी असल में इटली में थी.
और जैसे ही मैं एयरपोर्ट के लाउंज में पहुंचा,
मेरी टक्कर हो गई
डब्बू अंकल (रणधीर कपूर),
चिंपू अंकल (राजीव कपूर)
और चिंटू अंकल (ऋषि कपूर) से.
और वहां पूरा सीन बन गया.
करण ने एयरपोर्ट पर हुई पूरी बातचीत का ब्यौरा देते हुए कहा—
करण:
मैं मैनचेस्टर की कहानी सुना रहा था.
मैंने कहा,
“मैं मैनचेस्टर जा रहा हूं.”
तो चिंटू अंकल ने मुझे देखा और बोले—
“अरे, तू तो मैनचेस्टर बोल रहा था,
तू झूठ क्यों बोल रहा है?”
मुझे लगा जैसे
स्पैनिश इनक्विजिशन शुरू हो गई हो.
मैं अंदर-ही-अंदर सोच रहा था—
हे भगवान, मैं पकड़ा गया.
फिर वो लोग बोले कि
वो भी लाउंज में इसलिए हैं
क्योंकि उनकी फ्लाइट है.
थोड़ी ही देर में
अनाउंसमेंट होती है.
और अनाउंसमेंट में कहा जाता है—
फ्लाइट टू इटली.
और मैं वहीं खड़ा रह गया.
मेरी हालत खराब हो गई.
मैं इतना स्ट्रेस में था
कि मेरे हाथ-पैर ठंडे पड़ गए थे.
करण ने साफ़ कहा कि यह सारा डर सिर्फ़ एक वजह से था—
करण:
ये सब सिर्फ़ इसलिए था
क्योंकि मैं तुम्हारे पति से
डरा हुआ था.
और सच कहूं,
मैं आज भी हूं.
आदित्य चोपड़ा को लेकर करण ने आगे कहा—
करण:
आज भी जब वो मुझे फोन करके
“करण जौहर” कहते हैं,
तो मुझे समझ आ जाता है
कि अब डांट पड़ने वाली है.
वो मेरा पूरा नाम तभी लेते हैं
जब मुझे फटकार लगानी होती है.
बात खत्म करते हुए करण जौहर ने कहा—
करण:
मैं 53 साल का हूं,
और आज भी उनसे डर जाता हूं.
अगर कोई मुझे डांट सकता है,
तो वो सिर्फ़ तुम्हारे पति हैं.
रानी मुखर्जी के 30 साल पूरे होने के इस जश्न में हुई यह बातचीत न सिर्फ़ भावुक और मजेदार रही, बल्कि आदित्य चोपड़ा की प्राइवेसी, शादी की गोपनीयता और करण–आदित्य के रिश्ते की सच्ची तस्वीर भी सामने लेकर आई.
