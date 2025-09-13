Kuch Kuch Hota Hai के साइलेंट सरदार का बदल गया है पूरा लुक, लेटेस्ट तस्वीरें देख फैंस बोले- यकीन नहीं होता यह वही बच्चा है....

विज्ञापन

बॉलीवुड में कई चाइल्ड स्टार्स हैं, जिनका काम आज भी कोई नहीं भूला है. हालांकि कई चाइल्ड स्टार्स को बड़े होकर बतौर एक्टर अपना काम दिखाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फिल्मों में वो आज भी छोटे-मोटे रोल से काम चला रहे हैं.

शाहरुख खान के कंधों पर बैठा कौन है ये चाइल्ड स्टार

बॉलीवुड में कई चाइल्ड स्टार्स हैं, जिनका काम आज भी कोई नहीं भूला है. हालांकि कई चाइल्ड स्टार्स को बड़े होकर बतौर एक्टर अपना काम दिखाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फिल्मों में वो आज भी छोटे-मोटे रोल से काम चला रहे हैं. 90 के दशक में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के साथ काम करने वाले चाइल्ड स्टार्स आज कहां हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको मिलाने जा रहे हैं, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म कुछ-कुछ होता है के उस चाइल्ड स्टार से, जो फिल्म में साइलेंट सरदार के रोल में दिखा था, लेकिन कमाल की बात यह है कि आप इसे देखते ही पहचान लेंगे.

कुछ-कुछ होता है का साइलेंट सरदार

हम बात कर रहे हैं एक्टर परजान दस्तूर की, जिन्होंने फिल्म कुछ कुछ होता है में साइलेंट सरदार का मजेदार किरदार निभाया था. आज परजान 33 साल के हैं और कुछ-कुछ होता है में वह 6 साल के थे, लेकिन परजान की शक्ल आज तक बदली नहीं है. उनके बचपन और आज के लुक में कोई बदलाव नहीं दिखता है. कोई भी उन्हें देखकर आसानी से पहचान लेगा. परजान ने साल 2000 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म कहो ना प्यार है में स्पेशल अपीरियंस दिया था, वहीं, शाहरुख खान की फिल्म मोहब्बतें में भी उन्हें बतौर चाइल्ड एक्टर देखा गया था.
 

अब कहां हैं परजान दस्तूर

इसके अलावा उन्होंने कई जुबैदा, कभी खुशी कभी गम, हाथी का अंडा, कहता है दिल बार-बार, हम तुम, परजानिया, सिकंदर और ब्रेक के बाद जैसी फिल्मों में  काम किया था. पिछली बार वह साल 2017 में आई फिल्म पॉकेट मनी में नजर आए थे और वह इस फिल्म के राइटर भी थे. परजान बीते 8 साल से सिनेमा से दूर हैं. साल 2021 में एक्टर ने डेलना श्रॉफ से शादी रचाई थी और अब वह अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर रहे हैं. हालांकि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. इसमें परजान के पॉडकास्ट को दिए कई इंटरव्यू भी शामिल हैं.

