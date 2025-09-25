पाकिस्तान के सवाल पर प्रियंका चोपड़ा ने जर्नलिस्ट को किया था जब चुप, बोलीं- देशभक्ति पाखंड नहीं

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो यूनिसेफ की गुडविल ब्रांड एंबेसडर भी रह चुकी हैं. इस दौरान अगस्त 2019 में लॉस एंजेलिस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रियंका चोपड़ा उस समय विवाद में आ गई थी, जब पाकिस्तान की पत्रकार आयशा मलिक ने उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया. इसके बाद प्रियंका ने उन्हें जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, आइए आपको दिखाते हैं प्रियंका का ये वीडियो.

जय हिंद ट्वीट करने को लेकर जब घिरी प्रियंका चोपड़ा, तो दिया करारा जवाब

इंस्टाग्राम पर briefchaat नाम से बने पेज पर लॉस एंजेलिस में 2019 में हुए एक प्रोग्राम का वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में पाकिस्तान की पत्रकार आयशा मलिक ने प्रियंका से पूछा कि उन्होंने फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान तनाव के समय पर सिर्फ जय हिंद ट्वीट कर युद्ध का समर्थन किया? आयशा का कहना था कि प्रियंका जो यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर भी थीं, उन्हें शांति और भाईचारे का संदेश देना था ना कि युद्ध का. इस पर प्रियंका ने साफ कहा- मैं युद्ध का समर्थन नहीं करती, मैं अपने देश का समर्थन करती हूं. देशभक्ति पाखंड नहीं है, आप खुद को शर्मिंदा कर रही हैं. प्रियंका का ये जवाब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ, जिसका वीडियो आज भी अवेलेबल है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रियंका का वीडियो

प्रियंका चोपड़ा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इस बयान के बाद बहस छिड़ गई, कुछ लोगों ने प्रियंका का साथ दिया और कहा कि उन्होंने सही बात कही. तो वहीं, पाकिस्तानी और कुछ अन्य लोगों ने उन्हें यूनिसेफ की जिम्मेदारी के खिलाफ बताया. बता दें कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस मानी जाती हैं, जो हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं. ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी वो अपनी पहचान बना चुकी हैं, वो बेवॉच, सिटाडेल और क्वांटिको जैसी वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा 2019 में उन्हें आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म द स्काई इस पिंक में काम करते देखा गया था.