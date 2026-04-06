जब 13 साल पहले अक्षय कुमार ने ऐसे की थी एकता कपूर के नुकसान की भरपाई, चौंक गई थीं एकता कपूर

एकता कपूर और अक्षय कुमार इससे पहले फिल्म ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा' में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी. उस दौर को याद करते हुए एकता ने बताया कि अक्षय कुमार ने उनके साथ कुछ ऐसा किया, जो उन्होंने अपने इकतीस साल के करियर में पहले कभी नहीं देखा. कार्यक्रम में एकता कपूर ने बताया कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार ने खुद उन्हें फोन किया था.

एकता कपूर ने कहा, “वो इकलौते अभिनेता हैं जिन्होंने हमारी पहली फिल्म न चलने के बाद मुझे फोन किया. मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया. मैं अगले ही दिन सुबह उनसे मिलने चली गई. लोगों को उनके बारे में ये बात नहीं पता.” इसके बाद जो हुआ, वह एकता कपूर के लिए बेहद चौंकाने वाला था. एकता कपूर ने बताया कि अक्षय कुमार ने उन्हें एक चेक दिया, ताकि फिल्म में हुए नुकसान की भरपाई हो सके.

उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझे एक चेक दिया और कहा- ‘मुझे पता है आपका नुकसान हुआ है, ये लीजिए अपना पैसा.' मैं हैरान रह गई. ऐसा कोई नहीं करता. मेरे इकतीस साल में किसी ने ऐसा नहीं किया. और कितनी सहजता से उन्होंने कहा- ‘लो अपना पैसा वापस ले लो.'” हालांकि, एकता कपूर ने वह चेक लेने से मना कर दिया और उन्हें एक अलग सुझाव दिया.

ये भी पढ़ें: परेश रावल ने किया ‘धुरंधर 2' का रिव्यू, बोले- इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जिगरा चाहिए

एकता कपूर ने कहा, “मैंने कहा- नहीं सर, बस मेरे साथ एक फिल्म कर लीजिए. अगर आप मेरे साथ फिल्म करेंगे तो मैं बहुत कमा लूंगी.” अब एक दशक बाद वही बात सच होती दिख रही है, क्योंकि ‘भूत बंगला' के जरिए दोनों फिर से साथ आ गए हैं. यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की भी वापसी है, जिनकी जोड़ी बॉलीवुड को कई यादगार कॉमेडी फिल्में दे चुकी है.

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने आखिरी बार ‘खट्टा मीठा' में साथ काम किया था. इस फिल्म में बड़ी स्टारकास्ट नजर आएगी, जिसमें तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी और दिवंगत अभिनेता असरानी शामिल हैं. ‘भूत बंगला' को बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स का प्रभाग) और केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत किया जा रहा है. फिल्म का निर्माण अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर कर रहे हैं.

पहले यह फिल्म पंद्रह मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे पहले रिलीज किया जाएगा. फिल्म अब सोलह अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. बताया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर' की लहर को देखते हुए रिलीज की तारीख बदलकर सोलह अप्रैल कर दी गई है.