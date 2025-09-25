50 की उम्र में जिम में प्रीति जिंटा ने बहाया पसीना, बताया- एक्सरसाइज के दौरान चोट से बचने के लिए क्या है जरुरी

डिंपल क्वीन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा 50 साल की हैं. लेकिन उनकी फिटनेस और खूबसूरती को देख इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है. लेकिन उनकी खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है इसका खुलासा खुद 'वीर ज़ारा' एक्ट्रेस ने नए इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ किया है, जिसमें वह अपने विभिन्न वर्कआउट सेशन की झलकियां शेयर करके बताती हुई नजर आ रही हैं. प्रीति जिंटा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उन्हें खुद को हालिया वर्कआउट सेशन के दौरान पीठ को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज से अपने कोर को स्ट्रेच करते हुए देखा गया. क्लिप में वह धीरे-धीरे आगे की ओर झुकते हुए और अपनी पीठ को स्ट्रेच करती हुई नजर आ रही हैं.

लंबी उम्र और किसी भी चोट से बचने के लिए स्ट्रेचिंग को सबसे जरूरी बताते हुए, प्रीति ने कैप्शन में लिखा, "आप कोई भी वर्कआउट करें, शरीर को स्ट्रेच करना लंबी उम्र और किसी भी चोट से बचने का सबसे जरूरी है. इसलिए अपनी फिटनेस रूटीन में स्ट्रेचिंग को शामिल करना न भूलें #ting." इस पोस्ट को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है.

इससे पहले सोमवार को प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपने मंदिर दर्शन की एक झलक शेयर कर नवरात्रि का पहला दिन मनाया, जिसमें वह भक्ति में लीन नजर आ रही हैं. फैंस को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा, "नवरात्रि मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं. प्यार और रौशनी हमेशा बनी रहे, जय माता दी #टिंग."



वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रीति फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी की अगली फिल्म "लाहौर 1947" से बॉलीवुड में वापसी करने की तैयारी कर रही हैं. प्रीति आखिरी बार 2018 में आई एक्शन-कॉमेडी "भैयाजी सुपरहिट" में नज़र आई थीं. नीरज पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सनी देओल, अरशद वारसी, अमीषा पटेल और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में थे.

