Dharmendra Net Worth: धर्मेंद्र का कितना है नेटवर्थ? 100 एकड़ में बना है आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारों के मालिक

Dharmendra Net Worth: धर्मेंद्र बॉलीवुड के शानदार एक्टर हैं. उनकी फिल्म इक्कीस 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में बॉलीवुड के ही-मैन इमोशनल अवतार में नजर आ रहे हैं और ट्रेलर में उन्हें देखकर जमकर तारीफ भी हो रही है. बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद 1960 के दशक से बॉलीवुड में अपनी धाक जमाए हुए हैं. 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने अपने करियर की शुरूआत की और अब उनकी अपकमिंग फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है. अब जब उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है, इस बीच आप जानते हैं कि धर्मेंद्र की नेटवर्थ कितनी है.

धर्मेंद्र ने 300 फिल्मों के करियर के साथ 335 करोड़ का अंपायर खड़ा किया है. इसके अलावा उन्होंने कई चीजों में निवेश भी किया है, जिनमें कलनरी से लेकर हॉस्पिटल फील्ड शामिल है. धर्मेंद्र ने गरम धरम ढाबा से रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने एक और रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम हीमैन रखा, जो करनाल हाइवे पर है.

धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह फॉलोअर्स के लिए नए नए पोस्ट शेयर करते रहते हैं. सोशल मीडिया पर ही उन्होंने 100 एकड़ में बने फार्महाउस की झलक भी दिखाई है. यह शहर से दूर लोनावला में है, जिसमें स्वीमिंग पूल से लेकर एक्वा थैरेपी शामिल है. इसके अलावा धर्मेंद्र के पास 17 करोड़ की महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी भी है.

धर्मेंद्र ने महाराष्ट्र में 88 लाख रुपये और 52 लाख रुपये से ज्यादा की कृषि और गैर-कृषि भूमि में भी निवेश किया है. 2015 की इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, लोनावाला स्थित अपने फार्महाउस के पास 12 एकड़ के भूखंड पर 30 कॉटेज वाला एक रिसॉर्ट बनाने के लिए एक रेस्टोरेंट कंपनी के साथ साझेदारी की है.