दुबई छोड़ मुंबई में होगा वेलकम टू द जंगल का गाना शूट, मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला

अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के एक गाने की शूटिंग में बड़ा बदलाव हुआ है. शुरू में इस गाने को दुबई में फिल्माया जाना था, लेकिन अब इसे मुंबई में ही शूट करने का फैसला लिया गया है. फिल्म की टीम ने दुबई जैसा लग्जरी सेटअप मुंबई में ही तैयार कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाने की शूटिंग दुबई में करने की योजना बनाई गई थी क्योंकि वहां की शानदार लोकेशन और लग्जरी वाइब्स गाने के लिए परफेक्ट थीं. लेकिन कुछ कारणों से विदेशी शूटिंग रद्द कर दी गई. फिल्म के मेकर्स ने इसकी जगह मुंबई में ही एक भव्य और महंगा सेट बनवाया है, जो दुबई के लग्जरी होटल और विला जैसा दिखता है.

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सेट पर स्विमिंग पूल, लग्जरी फर्नीचर, खूबसूरत लाइटिंग और हाई-एंड डेकोरेशन की पूरी व्यवस्था की गई है. टीम ने कोशिश की है कि मुंबई का यह सेट मूल प्लान से कम न लगे. अक्षय कुमार के साथ फिल्म में अन्य कलाकार भी इस गाने में नजर आएंगे. गाने की थीम पार्टी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी है, इसलिए सेट को बहुत रॉयल और मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार के अलावा कई बड़े सितारे हैं. निर्देशन फरहान अख्तर के भाई जावेद अख्तर नहीं, बल्कि अन्य डायरेक्टर कर रहे हैं. फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और डांस का खूब मिक्स है.

यह बदलाव प्रोडक्शन टीम के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा, लेकिन मुंबई में शूटिंग से समय और खर्च दोनों बच सकते हैं. साथ ही लोकल क्रू को भी आसानी होती है. फिल्म के गाने हमेशा से ही हिट रहते आए हैं, इसलिए इस गाने को भी खास बनाया जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी. पूरी टीम इस बात को लेकर उत्साहित है कि मुंबई में बने सेट पर भी दुबई वाली लग्जरी फील आएगी. फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन फैंस इसे लेकर काफी उत्सुक हैं.



