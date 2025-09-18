विज्ञापन

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना रिलीज, गुरु की जाह्नवी- वरूण के साथ दिखी 'परफेक्ट' केमेस्ट्री

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'परफेक्ट' रिलीज हो गया है. इस गाने ने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'का नया गाना रिलीज
नई दिल्ली:

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumar New Song Perfect Released: शशांक खेतान की अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'परफेक्ट' रिलीज हो गया है. इस गाने ने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. यह गाना शानदार म्यूजिक, ग्लैमरस लुक्स और जबरदस्त डांस मूव्स के साथ दर्शकों के दिलों में सीधा उतरता है. इसमें वरुण धवन और जान्हवी कपूर की जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर छा गई है, वहीं पंजाबी पॉप स्टार गुरु रंधावा अपनी आवाज और परफॉर्मेंस दोनों से गाने में चार चांद लगा रहे हैं. गाने की शुरुआत बेहद दिलचस्प अंदाज में होती है. 

वरुण धवन बास्केटबॉल हाथ में लिए कॉलेज ब्वॉय लुक में नजर आते हैं और तभी उनके पास गुरु रंधावा आते हैं.  गुरु उनसे पूछते हैं, ''मिल आया तुलसी से?'' जिस पर वरुण थोड़ी परेशानी और बेताबी से जवाब देते हैं, ''कहां है वो, मेरी तुलसी कुमारी का कुछ अता-पता है ही नहीं भाई.''  इसी बातचीत के साथ गाने की मस्तीभरी कहानी शुरू होती है. इसके बाद दो लड़कियां सामने से गुजरती हैं, वरुण और गुरु उनका पीछा करते हैं, तभी असली हीरोइन यानी जान्हवी कपूर की एंट्री होती है. जान्हवी लग्जरी कार से उतरती दिखाई देती हैं. उनकी एंट्री इतनी स्टनिंग होती है कि उन्हें वरुण और गुरु एकटक देखते ही रहते हैं. गाने में जान्हवी कपूर का अंदाज बोल्ड, स्टाइलिश और बेहद ग्रेसफुल है. उनके डांस मूव्स, एक्सप्रेशन्स और ग्लैमर ने गाने को परफेक्ट बना दिया है. 

वहीं, वरुण धवन अपने एनर्जेटिक और चार्मिंग अंदाज में एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतते नजर आ रहे हैं. उनका डांस हमेशा की तरह फुल एनर्जी से भरा हुआ है और जान्हवी के साथ उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है. दोनों ने गाने में जिस तरह से परफॉर्म किया है, उससे साफ है कि उन्होंने इस गाने के लिए काफी मेहनत की है. गुरु रंधावा का म्यूजिक, उनकी आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस इस गाने में जान डाल रही है. गाने को खुद गुरु रंधावा ने लिखा और गाया है, उनके साथ इसमें रॉनी अजनाली और गिल मछराई ने भी बोल और म्यूजिक कंपोजिशन में योगदान दिया है. दिलमान की म्यूजिक अरेंजमेंट और मिक्सिंग ने ट्रैक को एक शानदार प्रोफेशनल टच दिया है.
 

