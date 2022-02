Urvashi Rautela ने शिमर स्काई ब्लू गाउन में शेयर किया ग्लैमरस वीडियो, बोलीं- दुनिया में खुद की एक...

इस लेटेस्ट वीडियो को उर्वशी रौतेला ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में उर्वशी एक बड़े ही खूबसूरत से स्काई ब्लू शिमर गाउन में दिखाई दे रही हैं. कभी उर्वशी पूल किनारे पोज देती नजर आ रही हैं, तो कभी बैठकर अपने किलर पोज से उर्वशी लोगों के दिलों को लूट रही हैं. वीडियो में उर्वशी बहुत ही गॉर्जियस दिख रही हैं. इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इसके कैप्शन में लिखा है, "MAKE A MARK ON THE WORLD 🌍 THAT CAN'T BE ERASED" यानी कि "दुनिया में अपनी खुद की एक पहचान बनाओ, जिसे मिटाया ना जा सके". उर्वशी के इस पोस्ट को अब तक 1 लाख 50 हजार से भी अधिक लोग लाइक कर चुके हैं.

एक सोशल मीडिया यूजर ने Urvashi Rautela के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, "आपके पोस्ट का हमेशा इंतजार करता हूं", तो वहीं एक अन्य यूजर ने बोला है, "उर्वशी फुल ऑन फायर है". इस तरह से लोग दिल और फायर इमोजी के साथ भी वीडियो पर जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं. बता दें कि जल्द ही उर्वशी रौतेला थ्रिलर फिल्म 'ब्लैक रोजज' में लीड रोल निभाती दिखेंगी. इसके अलावा एक्ट्रेस आने वाले दिनों में रणदीप हुड्डा के साथ वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' में भी नजर आएंगी.