फिर लौटेगा रोटियों का भूखा हस्तर, 'तुम्बाड़ 2' की तैयारियां शुरू, पहले पार्ट ने 5 करोड़ में कमाए थे 50 करोड़

हस्तर की वापसी होने जा रही है. वही हस्तर जिससे रोटियों के एवज चालबाजी के जरिये सोने के सिक्के चुरा लिए जाते थे. अब इस हस्तर की बड़े स्तर पर वापसी होगी. इस बात का इशारा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके मेकर्स ने किया है. हम बात कर रहे हैं 2018 में रिलीज हुई फिल्म तुम्बाड़ की जिसने 5 करोड़ के बजट में लगभग 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म को रीरिलीज किया गया था और दूसरी बार में तो उसे और भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह और उनकी कंपनी, सोहम शाह फिल्म्स, ने आधिकारिक तौर पर पेन स्टूडियोज़ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है. इस तरह से जयंतीलाल गडा के नेतृत्व वाली यह कंपनी 'तुम्बाड़ 2' का निर्माण करेगी.

2018 में रिली हुई फिल्म 'तुम्बाड़' ने भारतीय सिनेमा में एक नई पहचान बनाई है. इसने पौराणिक कहानियों, फैंटेसी, और हॉरर को मिलाकर एक अनोखा मास्टरपीस दिया है. यह फिल्म अपनी रिलीज के दौरान शुरू में धीमी गति से चली, लेकिन पिछले साल दोबारा रिलीज होने के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की. इस तरह से पिछले कुछ साल में, इसने दुनिया भर में एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया है.

अब, तुम्बाड 2 के साथ, मेकर्स दर्शकों को एक ऐसे यूनिवर्स में और गहराई तक ले जाने का वादा करते हैं जो भारत में फैंटेसी-हॉरर देखना का नजरिया बदल देगी. पेन स्टूडियोज जो आरआरआर और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्में बनाने के लिए मशहूर है, वह इस प्रोजेक्ट को अगले साल की शुरुआत में फ्लोर पर लाने के लिए तैयार है.

इसके बारे बात करते हुए, एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह ने कहा, 'मैं कई साल से जयंतीलाल गडा जी के काम का प्रशंसक रहा हूं. जब मैं उनसे 'तुम्बाड 2' पर चर्चा करने के लिए मिला, तो उन्होंने पांच मिनट के अंदर ही डील फाइनल कर दी. इस तरह का भरोसा हर कहानीकार का सपना होता है. फिल्म 'तुम्बाड' के प्रति उन्होंने जो सराहना, सम्मान और प्यार दिखाया, उससे मुझे एहसास हुआ कि फिल्म को सही मायने में उसका हक मिल गया है.'

डॉ. जयंतीलाल गड़ा ने कहा, 'तुम्बाड़ किसी मास्टरपीस से कम नहीं था, यह एक सचमुच बेहतरीन सिनेमाई सफर था जिसने गहरी छाप छोड़ी. अब जब हम सोहम शाह के साथ तुम्बाड़ 2 के अगले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि यह जादू एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लेगा. पेन स्टूडियोज में हम सोहम शाह फिल्म्स के साथ इस रोमांचक सफर को जारी रखने और इस अविश्वसनीय कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए बेहद उत्साहित हैं, ताकि इसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके.'