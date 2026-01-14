टॉक्सिक के वायरल इंटिमेट सीन वाली हीरोइन कौन है? इंस्टाग्राम पर किस नाम से है अकाउंट, है भी या नहीं?

कन्नड़ सुपरस्टार यश की मचअवेटेड फिल्म फिलहाल मुश्किल में घिरती नजर आ रही है. इस फिल्म में एक वायरल इंटिमेट सीन ने एक अलग बहस छेड़ दी है. इस वायरल "इंटिमेट कार सीन" को लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई हैं. यश के साथ सीन में नजर आने वाली एक्ट्रेस का नाम भी चर्चा में है. हालांकि लोग एक्ट्रेस का नाम सर्च नहीं कर पा रहे थे. जब एक्ट्रेस को लेकर बातें होने लगीं तब कहीं जाकर डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में महिला की पहचान बताई. एक्ट्रेस की पहचान Beatriz Taufenbach के रूप में हुई है. लेकिन आप इन्हें इंस्टाग्राम पर सर्च करने की गलती ना कीजिएगा क्योंकि ये अपना इंस्टा पेज डिलीट कर चुकी हैं. जी हां सीन पर जबरदस्त विरोध और विवाद शुरू होने के बाद एक्ट्रेस ने अपना इंस्टा पेज डिलीट कर दिया.

कौन हैं Beatriz Taufenbach?

रिपोर्ट्स के मुताबिक Beatriz Taufenbach एक ब्राजीलियाई मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2014 में एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. वह एक सिंगर भी हैं.

मुश्किल में टॉक्सिक!

आम आदमी पार्टी (AAP) की महिला विंग ने टीजर पर आपत्ति जताते हुए कर्नाटक राज्य महिला आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है. अपनी शिकायत में पार्टी ने आरोप लगाया कि हाल ही में रिलीज हुए टीजर के विजुअल्स "अश्लील" और "आपत्तिजनक" हैं और दावा किया कि वे महिलाओं और बच्चों की कल्चरल वैल्यूज पर बुरा असर डालते हैं, साथ ही कन्नड़ सांस्कृतिक मूल्यों को भी कमजोर करते हैं. शिकायत के बाद आयोग ने सेंसर बोर्ड से जरूरी कार्रवाई करने को कहा.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के सोर्सेज ने साफ किया कि टीजर सिर्फ YouTube पर रिलीज किया गया था और इसलिए यह सर्टिफिकेशन बॉडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. CBFC अधिकारियों ने बताया कि सर्टिफिकेशन सिर्फ फिल्मों और थिएटर में दिखाए जाने वाले ट्रेलर के लिए जरूरी है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रमोशनल कंटेंट CBFC के दायरे से बाहर रहता है.

सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहाल्ली ने भी CBFC में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें टीजर में "अश्लील, आपत्तिजनक और नैतिक रूप से अपमानजनक" सीन पर आपत्ति जताई गई है.